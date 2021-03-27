Mansur Yavaş'tan vatandaşa çağrı!

Bugün iklim krizine karşı dayanışma günü.



Dünya genelinde düzenlenen bu etkinlik kapsamında 20.30-21.30 saatleri arasında ışıklarımızı kapatacağız.



Sürdürülebilir bir gelecek için herkesi ışıkları kapatmaya ve gezegenimizin sesine kulak vermeye davet ediyorum. pic.twitter.com/Y1Vdw0u4eq