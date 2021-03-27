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Mansur Yavaş'tan vatandaşa çağrı!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iklim krizine dikkat çekmek için vatandaşları 20.30-21.30 saatleri arasında ışık kapatma etkinliğine davet etti. Yavaş, "Sürdürülebilir bir gelecek için herkesi ışıkları kapatmaya ve gezegenimizin sesine kulak vermeye davet ediyorum." dedi.
Güncel 27.03.2021, 20:21 27.03.2021, 20:22
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Bugün iklim krizine karşı dayanışma günü.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 27, 2021
Dünya genelinde düzenlenen bu etkinlik kapsamında 20.30-21.30 saatleri arasında ışıklarımızı kapatacağız.
Sürdürülebilir bir gelecek için herkesi ışıkları kapatmaya ve gezegenimizin sesine kulak vermeye davet ediyorum. pic.twitter.com/Y1Vdw0u4eq