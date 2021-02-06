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Mansur Yavaş'tan eğitime büyük destek
Ankara'da pandemi nedeniyle işini kaybeden ve sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının üniversite sınavı (YKS) ücretleri Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.
Güncel 06.02.2021, 19:31 06.02.2021, 19:33
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Pandemi döneminde ihtiyaç sahipleri için düzenlenen kampanyalarla dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücreti için açıklama yaptı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, üniversite sınavına girecek gençler için yeni bir desteği hayata geçirdiklerini duyurdu.
Eşit eğitim, güzel bir gelecek her çocuğun hakkı.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 5, 2021
Sosyal yardım alan ailelerimizin ve pandemide kapanan sektör çalışanlarımızın çocuklarının #yks2021 ücretlerini karşılayacağız.
Siz sadece hayal edin, çalışın ve başarın. Biz daima yanınızda olacağız.https://t.co/hnxjZYjLM5 pic.twitter.com/bbvHvHOokB