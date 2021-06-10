Mansur Yavaş'tan bir destek daha!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, esnaf için Lezzet Ankara adında yeni bir uygulama başlattı. Yemek sipariş platformuna işletmelerin yüzde 0 komisyonla ve ücretsiz kayıt olabileceği açıklandı.

Ankaralılar ise internet üzerinden ürün siparişi vererek esnafa destek olabilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı uygulamaya kısa sürede 149 restoran kaydoldu.

MANSUR YAVAŞ DUYURDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Esnafımızın alın terini korumak adına %0 komisyonla ‘Lezzet Ankara’ var. İşletmelerimizin menülerini sisteme girmesinin ardından portalımızı sizlerle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz” açıklamasını yaptı.

Ankara'da işletme sahipleri https://lezzetankara.com/nasiluyeolunur adresi üzerinden sisteme kayıt olabilecek.