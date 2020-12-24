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Mansur Yavaş özür diledi!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 926 noktada karla mücadele edildiğini söyledi. Yavaş ayrıca, "Hiçbir bahane üretmeden, sıkıntı yaşayan hemşehrilerimizden özür diliyorum." ifadelerini kullandı.
Güncel 24.12.2020, 17:22
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu sabah saatlerinde güne beyaz örtüyle uyanan Ankara'da bazı noktalarda meydana gelen sıkıntılara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Yavaş, şunları söyledi:
"Karla mücadele çalışmalarımızda 926 noktaya müdahale ettik. Bazı noktalarda sıkıntılar yaşandığı bilgisini aldım. Hiçbir bahane üretmeden, sıkıntı yaşayan hemşehrilerimizden özür diliyorum.
Sorunların giderilmesi için tüm önlemlerimizi alıyoruz. Güveniniz için teşekkür ederim."
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