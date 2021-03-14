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Mansur Yavaş artık Twitch’te!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından "Selam chat" notuyla bir video paylaşarak Twitch kanalı açtığını duyurdu. Yavaş, "Artık ben de burada, Twitch'deyim. Buradayım. Çünkü geleceğimize ışık tutan gençlerimizin fikirlerini ve düşüncelerini önemsiyorum" dedi.
Güncel 14.03.2021, 22:48 14.03.2021, 22:50
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İŞTE O PAYLAŞIM
Selam chat ????https://t.co/UxXNgTm62I pic.twitter.com/kGhwLjwgwz— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 14, 2021