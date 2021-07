Manavgat yangını kontrol altına alındı... Osmaniye'de 5 şüpheli gözaltında

Osmaniye’de dün çıkan ve kontrol altına alınan Dereobası mevkisindeki orman yangınıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.

Akseki ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Akseki’de dumandan etkilenen 82 yaşında bir vatandaş hayatını kaybetti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’nın Manavgat ilçesindeki 4 noktada başlayan ve geniş alana yayılan yangın bölgesinde incelemede bulundu. Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde çıkan yangınlardan 31’inin kontrol altında olduğunu, 10 yangını da kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Adana’daki orman yangınlarıyla ilgili de bilgi veren Pakdemirli, şunları kaydetti:

“Antalya Manavgat yangınımız kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki’de çıkan bir yangın hala devam ediyor. Kayseri Yahyalı’da bir yangın var. Mersin’in Aydıncık ilçesinde yangın devam ediyor. Silifke’deki yangının yüksek gerilim hattından olduğu düşünülüyor. Yangınları kontrol altına almak için 3 uçak, 29 helikopter, 458 arazöz ve 1832 personel, bu alanda görev yapmaktadır. Maalesef bir kaybımız var. Akseki Kepezbeleni Mahallesi’nde 82 yaşındaki bir vatandaşımız vefat etmiştir. Malımız önemli ama hiçbir şey canımızdan daha önemli değil. Kepezbeleni boşaltılırken evinde yalnız kalan 82 yaşındaki bir amcamız vefat etmiş durumda. Anonslara ve çağrılara uymamız gerekiyor.”

Bazı mahallelerin tahliye edildiğini anlatan Pakdemirli, “Oymapınar Barajı’nda 10 kişinin mahsur kaldığı bilgisi var. Hayati tehlikeleri yok, restorancı oldukları tahmin ediliyor.” ifadelerini kullandı. Bakan Pakdemirli, yangınlara havadan müdahalenin sabahın erken saatlerinde başladığını, zorlu şekilde faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi.

Çalışmalarda önceliklerinin yerleşim yerleri olduğunu vurgulayan Pakdemirli, rüzgarın çok kuvvetli, nemin de düşük olması nedeniyle çalışmaların zorlaştığını bildirdi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma yürütüldüğünü ifade eden Pakdemirli, “Elbette yangınların tespiti son derece önemli ama şu anda tespitten çok yangınların kontrol altına alınması, mümkünse cana ve mala zarar gelmemesi konusu daha önemli. Arkadaşlarımız çalışıyorlar.” dedi.

Pakdemirli, tüm kamu kurumlarının da çalışmalara destek verdiğini söyleyerek, en kısa zamanda yangınları kontrol altına almak için cansiperane çalışıldığını kaydetti.

Vatandaşlara emniyetin, jandarmanın, AFAD’ın çağrılarına uymaları yönünde çağrıda bulunan Pakdemirli, “Boşaltılması gereken yerleri boşaltalım. Şu an itibarıyla önemli bir yerleşim yeri tehdidi yok, cana yönelik bir tehdit yok ama ilerleyen saatlerde rüzgarın yön değiştirmesiyle beraber ek tedbirler alma ihtimalimiz olabilir.” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Akseki’deki yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, başsağlığı diledi.

Gece boyunca yangınla mücadelenin devam ettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, kendilerinin de hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret ettiklerini söyledi. Sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Temennimiz hem Manavgat’taki hem de Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki yangınların kontrol altına alınması ve söndürülmesidir.” dedi.

Orman teşkilatı, belediyeler başta olmak üzere tüm kurumların gayretli şekilde çalıştığını dile getiren Çavuşoğlu, “İnşallah can kaybı olmadan yangınları kontrol altına alıp söndürürüz.” ifadesini kullandı.

Manavgat’ın farklı noktalarında dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangınına gece boyunca karadan müdahale devam etti. Akseki ilçesinde de gece yarısı başlayıp, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına da müdahale ediliyor. Her iki yangına sabah saatlerinden itibaren havadan da müdahale başladı.

Yangın nedeniyle Akseki’nin Kepezbeleni, Karaöz mahalleleri ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri’ndeki bazı evler boşaltıldı.

Mahallelerde evler, ahırlar yandı. Vatandaşlar bir yandan evlerine ulaşan yangını bahçe hortumlarıyla söndürmeye çalışırken, bir yandan da hayvanlarını bölgeden uzaklaştırıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sabah saatlerinde helikopter ile bölgede inceleme yaptı.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, yangının saat 00.30 sıralarında başladığını, 15 dakika içinde müdahale edildiğini söyledi. Yangının kısa sürede Kepezbeleni Mahallesi’ni sardığını aktaran Hülür, “Yangın nedeniyle Kepezbeleni yolu kapandı, 13 kişi mahallede mahsur kaldı. İtfaiye, Jandarma ekiplerimizin müdahalesiyle 12 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel maalesef yaşamını yitirdi. Mahalledeki evlerin yüzde 80’i de yanmış durumda.” dedi.

Hülür, havadan ve karadan müdahale edilen yangının mahalle içinde, kontrol altına alındığını, ancak çevrede ise devam ettiğini kaydetti.

Adana’nın Aladağ ilçesinde Boztahta Mahallesi’ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi ve yer ekibi sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle şiddetini arttıran yangın nedeniyle bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekiplerin müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

Öte yandan, Adana Valisi Süleyman Elban, Kozan ilçesindeki yangın bölgesinde incelemesinin ardından Aladağ ilçesi Boztahta Mahallesi’ndeki söndürme çalışmalarını takip etti. Boztahta Mahallesi’nde yangında mahsur kalan 10 kişinin kurtarılma çalışmalarını da takip eden Elban, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Adana’mızın birçok yerinde maalesef yangın var. Allah’a şükür herhangi bir can kaybı ya da yaralanma hadisesi söz konusu değil. Ekiplerimiz yangın bölgelerinde canhıraş bir çaba içerisindeler. Temennimiz en kısa sürede yangının kontrol altına alınması. Hemşerilerimizin güvenlik, barınma, iaşe gibi konularda hiçbir sıkıntısı olmayacak, vatandaşlarımızın zarar görmemesi ve yangının bir an evvel kontrol altına alınabilmesi için her türlü tedbiri alıyoruz