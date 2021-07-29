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Manavgat'ta çiftliği yanan Tuğba Özay gözyaşları içinde yardım istedi
Dün Manavgat'ta başlayan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı. Bir çok ev tahliye edildi. Yangından eski manken Tuğba Özay'ın çiftliği de zarar gördü.
Güncel 29.07.2021, 11:21 29.07.2021, 11:25
İlk uçakla Antalya'ya giden Tuğba Özay, sosyal medya hesabından gözyaşlarıyla yardım istedi:
" Yanıyoruz! Çiftliğimiz yanıyor... nolur sesimizi duyurun. Şu an Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum. Nolur sesimizi duyurun. Yanıyor çiftliğimiz yanıyor, her yer, her şey yanıyor. Yangın uçakları daha çok gelmeli. Her yer yanıyor."
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 'En kötü günümüzü yaşıyoruz. Ben bugüne kadar böyle bir yangın görmedim' demişti...