Malazgirt Zaferi nedir? İşte Malazgirt zaferi hakkında bilinmeyenler...

Bu yıl da birçok kişi tarafından anılacak Malazgirt Zaferi kapsamında çeşitli törenler de gerçekleşecek. Etkinliklere katılacak olan kişiler Anadolu’nun kapsının Türklere açılışını kutlayacak.

MALAZGİRT ZAFERİ KAÇINCI YILI?

2021 yılında büyük zaferin 950. yılı kutlanacak. Büyük zaferin yıl dönümü ise 26 Ağustos 2021 Perşembe günü olacak.

MALAZGİRT ZAFERİ ÖNEMİ NEDİR, NE ZAMAN OLDU?

Malazgirt, 26 Ağustos 1071'de Muş'ta bulunan Malazgirt Ovası'nda Selçuklu Sultanı Alparslan ve Doğu Roma İmparatoru Romen Diyojen arasında gerçekleşen, Anadolu'nun Türklere yeni yurt olmasını sağlayan bir meydan savaşıydı.

Alparslan, 26 Ağustos cuma günü ordusuyla namaz kılıp dua ettikten sonra beyaz kefene benzeyen bir elbise giyerek askerlerine, "Şehit olursam bu beyaz elbise kefenim olsun. O zaman ruhum göklere çıkacaktır. Benden sonra oğlum Melikşah'ı tahta çıkarın ve ona bağlı kalın. Zaferi kazanırsak istikbal bizimdir." diye seslendi.

Bu şekilde askerlerini yüreklendiren Alparslan, cuma namazından hemen sonra ilk çarpışmayı başlattı. Farklı bir savaş stratejisi izleyen Alparslan, askerlerini hilal şeklinde dizerek, düşmanın üzerine hücum etti.

Diyojen, Sultan Alparslan'ın uyguladığı hilal taktiği karşısında daha fazla duramayarak, ağır kayıplar alan ordusunu geri çekmek zorunda kaldı. Darbe aldıkça zayıflayan Roma ordusu, gruplar halinde savaş meydanını terk etmeye başladı. Bunun üzerine Diyojen, daha fazla dayanamayıp yenilgiyi kabul etti ve askerleriyle birlikte yaralı vaziyette esir alındı.

Böylece, elde edilen bu zaferle Türklere Anadolu'nun kapıları açılmış oldu.