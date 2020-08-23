Malatya’da korkutan deprem!

AFAD’ın verilerine göre Malatya’nın Pütürge ilçesinde saat 21.56’da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11,89 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Malatya kent merkezinde de hissedilirken kısa süreli de olsa paniğe neden oldu.

“EVLERE GİRMEYİN” UYARISI

24 Ocak’ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremde en çok etkilenen ilçelerden biri olan Pütürge’de çok sayıda ev ağır hasar aldı. Zaman zaman büyük artçı depremlerin yaşandığı ilçede yetkililer hasarlı evlere girilmemesi noktasında vatandaşları uyarıyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.