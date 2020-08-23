Malatya’da korkutan deprem!
Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.56'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD Malatya'daki depremin yerin 11 kilometre altında olduğunu açıklarken, Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 5 kilometre olarak kaydetti.
AFAD’ın verilerine göre Malatya’nın Pütürge ilçesinde saat 21.56’da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11,89 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Malatya kent merkezinde de hissedilirken kısa süreli de olsa paniğe neden oldu.
“EVLERE GİRMEYİN” UYARISI
24 Ocak’ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremde en çok etkilenen ilçelerden biri olan Pütürge’de çok sayıda ev ağır hasar aldı. Zaman zaman büyük artçı depremlerin yaşandığı ilçede yetkililer hasarlı evlere girilmemesi noktasında vatandaşları uyarıyor.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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