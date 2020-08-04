Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 12.37'de Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Malatya'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Valilik şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

VALİLİK'TEN DEPREM AÇIKLAMASI

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Pütürge'de saat 12.37'de 5,2 büyüklüğündeki deprem meydana geldiği anımsatıldı.

Açıklamada, şu bilgilendirmeler yapıldı:

"Mahalle muhtarlıklarından alınan bilgiler ile AFAD, emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan saha araştırmaları neticesinde herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayı meydana gelmediği tespit edilmiş olup, depremin hemen ardından bölgeye sevk edilen İl AFAD Müdürlüğü ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü görevlilerince binalarda hasar tespitine yönelik çalışmalara başlanmıştır. Taşmış Mahallesi'nde 4-5 toprak evin yıkıldığı yönünde mahalle muhtarı tarafından yapılan açıklamalara ilişkin olarak yerinde yapılan araştırmalarda, Taşmış Mahallesi'nde yıkılan konut olmadığı, bir evin çatısında çökme ve daha önceki depremlerde zarar gören bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluştuğu anlaşılmıştır."

Ayrıca açıklamada, depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle konutu hasar gören vatandaşlardan, görevlilerce hasar tespit çalışması yapılana kadar evlerine girmemeleri istendi.

MALATYA VALİSİ: ŞUANA KADAR OLUMSUZLUK YOK

Malatya Valisi Aydın Baruş, "Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok." açıklamasını yaptı.

TRT Haber canlı yayınında konuşan Malatya Valisi Baruş, şunları söyledi:

"12.37'de deprem meydana geldi. Pütürge merkezli bir deprem. Hemen harekete geçip araştırmalara başladık. Tüm mahalle muhtarlarına ulaşıldı. Şuana kadar gerek can kaybı, yaralanma konusunda olumsuzluk yok. Hasar tespiti çalışmalarımızı başlatacağız. Sadece Pütürge değil çevre ilçelerde de araştırmalarımız sürüyor. Kırsal kesimde konutlar eski durumda. Taş ve kerpiç şeklinde. Daha önce de depremleri yaşadı oralar. Deprem konuları da en kısa zamanda inşaa edilecek inşallah. Şuanda da bu depremden dolayı bir olumsuzluğumuz yok. Detaylı araştırmalarımız devam ediyor."

ELAZIĞ VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, saat 12.37'de meydana gelen ve merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede AFAD ve jandarma ekiplerince araştırma yapıldığını belirtti.

"Şu ana kadar bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk yok." diyen Yırık, özellikle Sivrice ilçesinin Malatya sınırına yakın kırsal bölgelerinde incelemenin sürdüğünü söyledi.

PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANI: ÇOK ŞİDDETLİYDİ, 12 SANİYE SÜRDÜ

Depremin ardından CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, şu açıklamaları yaptı:

"Çok şükür can kaybı bilgisi almadık. Ekiplerimizle birlikte sahadayız. Çok şiddetli hissettik. Ama kısa sürdüğü için bir yıkım olduğunu düşünmüyoruz.

Biz belediyedeydik, daha önceki depremde bizim belediye binamız ağır hasar gördüğü için tek katlı başka binadaydık. Tek katlı binada bile ağır çatlaklar oluştu. Vatandaşlarla görüşüyorduk. Çok uzun sürmediği için böyle bir yıkım olduğunu düşünüyoruz. 10-12 saniye kadar sürmüş olabilir.

31 Temmuz'daki deprem bu kadar şiddetli değildi, bu çok şiddetliydi.

AĞIR HASARLI YAPI SAYISI...

Bu depremi saymazsak, şu ana kadar olan depremlerde 2500'e yakın binamız ağır hasarlıydı.

Vatandaşlarımızın bu depremde ağır hasar görmüş binalara girmemelerini istiyoruz. Risk oluşturacak bütün binaları daha önceki depremlerden dolayı boşaltmış durumdaydık."

DEPREM, ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem; Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Bingöl ve Siirt'te de hissedildi. Elazığ'da güvenlik kameraları ile cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde; deprem anında ev ve iş yerlerinde olanların dışarı çıkmaya çalıştıkları sırada yaşadıkları panik anları yer aldı.

"İLGİLİ TÜM BİRİMLER DEPREM MAHALİNDE"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, "Malatya’da meydana gelen depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm kurum ve imkanlarıyla aziz milletimizin yanındadır. Süreci en hafif hasarla atlatmak için tüm ekiplerimizin görevlerinin başındadır." mesajını paylaşırken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Pütürge’ye ve Malatya’ya büyük geçmiş olsun. AFAD başta olmak üzere ilgili tüm birimler deprem mahallinde. Can ve mal kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Mevla ülkemizi her türlü afetten ve felaketten muhafaza buyursun." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor." açıklamasını yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürmektedir. Süreci yakından takip ediyoruz."

Ağalar Mahallesi Muhtarı Hasan Caner şu bilgileri paylaştı:

"Büyük bir heyecan yaşadık, binadaydık. Canımızı zor kurtarırız diye attık kendimizi dışarıya. Şu anda bir bilgi alamadık, bir iki ev hasar görmüş. Can kaybıyla ilgili bir bilgi gelmedi çok şükür. Bir panik yaşandı. Şu anda ben Pütürge merkezdeyim. Millet dışarda, herkes korktu. Kimi dışarı fırladı, kimi iş yerinde kendini sokağa attı. Şu anda panik hafifledi."

Balpınarı Mahallesi Muhtarı Siyamet Er, şu bilgileri paylaştı:

"Herkes sokakta, tedirgin. Ama çökme, can kaybı yok. Yalnız hasarlı evler daha hasarlı oldu. Benim olduğum mahalledekilerle telefonla görüştüm. Can kaybı yok ama herkes dışarda. Millet tedirgin."

Taşmış Mahallesi Muhtarı Endes Taşmış şu bilgileri paylaştı:

"Ben evdeydim, balkonda çocuklarla beraber oturuyordum. Aniden sallanmaya başladık. Sağ olsun bölük komutanı aradı. Aldığım bilgiye göre bizim mezrada yıkık evler var. Zaten bende 96 tane ağır hasarlı ev vardı. Az hasarlı olanlar da hepsi tamamen gitti. Çevre ve Şehircilik Bakanından rica ediyorum, sesimi duysun. İnsanlar ölmesin, analar ağlamasın. Cumhurbaşkanım, Çevre Şehircilik Bakanım, İçişleri Bakanım sesimi duysunlar. Şu an tespit ettiğim yerde 4 tane yıkılmış, aşağıda da 4-5 tane yıkılmış. Oraya varmak üzereyim. Çünkü bizim köy çok dağınık bir coğrafya."

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD, Twitter hesabından, "Geçmiş olsun Malatya. Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklamasını yaptı.