Malatya'da neredeyse 3 milyon lira fiyat istenen sözde depreme dayanıklı bina depremde yerle bir oldu

Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Malatya’da da ağır hasara neden oldu. Malatya’nın en yeni yerleşim yerlerinden Bostanbaşı mevkiinde inşa edilen iki bloklu Asur Konutları projesi de depremde ağır hasar aldı. Bloklardan birinin çökme anı site sakinleri tarafından kaydedildi.

İlanda 2.850 bin lira fiyat istenen bina, sözde deprem yönetmeliğine uygun yapılmış. Elbette yetkililer konuyu araştıracaklar ve sorumlular adalete hesap verecekler.