Malatya'da deprem paniği!

Malatya’nın Pütürge ilçesinde yaşanan 4,7 şiddetinde ki deprem kısa süreli paniğe yol açtı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan bilgilere göre merkez üssü Malatya'nı Pütürge ilçesinde saat 12.19'da 4.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem Malatya merkez ve yakın ilçelerde de hissedilirken, şu ana kadar bir hasar ihbarı güvenlik güçlerine ulaşmadı. Deprem ile birlikte çok sayıda vatandaş da evlerinden çıkarak sokaklara çıktı.

OLUMSUZ BİR İHBAR BİLGİSİ YOK!

AFAD'dan yapılan açıklamada Pütürge ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.. Tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz'' denildi.