Son Dakika
Malatya'da deprem korkuttu
Malatya’nın Pütürge ilçesi merkezli 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Güncel 08.09.2020, 14:13
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AFAD verilerine göre saat 13.44'de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem özellikle apartmanların yüksek katlarında daha fazla hissedildi. Bu arada, bugün saat 12.47'de ise Malatya'nın Akçadağ ilçesi merkezli 1,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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