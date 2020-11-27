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Malatya'da korkutan deprem!

Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Güncel 27.11.2020, 11:51 27.11.2020, 14:53
2016
Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu!
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Malatya Pütürge saat 11.27'de meydana gelen 4.7'lik depremle sallandı. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD'dan yapılan açıklamada, Malatya/Pütürge'de 4,7 büyüklüğünde yerin 5 km derinliğinde deprem meydana geldi.

Deprem Adıyaman, Hatay, Elazığ, Kayseri, Adana, Tunceli gibi çevre illerden de hissedildi.

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