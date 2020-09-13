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Malatya'da 3,6 şiddetinde deprem oldu.
Güncel 13.09.2020, 09:18
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Malatya'da 3,6 şiddetinde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi göre göre,00:06'da merkez üssü Pütürge Malatya olan deprem 5 kilometre derinlikte oluştu.
Depremin şiddeti 3.6 olarak ölçüldü.
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