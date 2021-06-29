Mal varlıklarında tedbir kaldırılan Korkmaz şirketlerini sattı

ABD isteğiyle Avusturya’da yakalanan Korkmaz’ın, mal varlığına tedbir getirilmediği için elindeki şirket hisselerini sattığı ortaya çıktı. Karar yazarı İsmet Berkan, SBK’nın çoğunluk hissesine sahip olduğu Biofarma ile başlayan satış silsilesinin, ‘kayıp 34 milyon dolar’ tartışmasına konu olan Silcolux’ün İnan Kıraç’a satışıyla sürdüğünü belirtti. Korkmaz’ın hissedar olduğu Hexagon’un devri de 20 Mayıs’ta tamamlandı.

ABD ve Türkiye tarafından kara para aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz’ın dikkat çeken yurt dışına çıkış sürecinin ardından varlıklarını elden çıkardığı anlaşıldı. Mal varlığına yönelik bir tedbir getirilmeyen Korkmaz, ilk olarak 14 Aralık’ta Biofarma’yı sattı, bu işlemleri diğer şirketlerinde de sürdürdü.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları ile Türkiye’nin gündeminde yer alan SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz hakkında her gün başka bir gerçek ortaya çıkıyor. ABD’de hakkında iki ayrı dava açılan, Türkiye’de kara para aklama davası devam eden ve Avusturya’da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’ın, yurt dışına kaçtıktan sonra da şirketlerini satmaya devam ettiği ortaya çıktı.

Türkiye’nin, şirketlerine ve mal varlığına herhangi bir tedbir uygulamadığı için Korkmaz’ın varlıklarını sattığını belirten KARAR yazarı İsmet Berkan, çarpıcı detaylara HaftalıkGazete’deki yazısında yer verdi. Berkan’ın aktardığına göre, 6 Aralık’ta yurt dışına çıktığı kamera kayıtlarına yansıyan Korkmaz, mal varlığına yeniden tedbir gelmesinden çekindiği için zaman kaybetmeden şirketlerini satışa çıkarıp nakde çevirdi. Korkmaz, ilk olarak 2014’te bir Lüksemburg yatırım şirketinden satın aldığı Biofarma adlı jenerik ilaç üreticisi şirketini sattı. Bu işlem 14 Aralık’ta gerçekleşti. Sözleşmedeki gizlilik nedeniyle şirketin ne kadara satıldığı bilinmiyor ancak şirketin yönetim kurulu başkanlığına bir İsviçrelinin oturduğu, şirketin yönetiminde ise Korkmaz’ın önemli yöneticilerinden Çağlar Şendil’in de yer aldığı kaydedildi.

Biofarma’nın satışını Silcolux izledi. SBK şirketin hisselerini 6 milyon dolara İnan Kıraç’a geri verdi. Ardından 20 Mayıs 2021’de Hexagon adlı şirketini elden çıkardı. Siyasilerin-gazetecilerin ücretsiz olarak ağırlandığı Bodrum’daki Paramount Hotel’i de sigorta şirketi Unico’ya sattı. Şirket bilançosunda otelin değerini 372 milyon lira olarak göründüğü belirtildi. Türkiye SBK’yı yakalamak istemediğini ifade eden İsmet Berkan “Korkmaz hakkında Türkiye’de mahkeme tarafından verilmiş 23 Şubat tarihli bir gıyapta tutuklama ve yakalama kararı var. SBK Holding ve SBK’nın kendisi ile yöneticileri aleyhinde açılmış bir kara para aklama davası devam ediyor. Bunlara rağmen SBK mal varlığını nakde çevirmeye devam ediyor. Hakkındaki tutuklama kararına ve yürüyen yargılamaya rağmen Türkiye’nin Korkmaz için bir uluslararası yakalama emri çıkarmadığı anlaşılıyor. Oysa ABD makamları bu emri 17 Haziran günü çıkarttı, 19 Haziran günü Avusturya’da yakalandı. SBK’yı yakalamak istemediği belli olan Türkiye, ayrıca onun ve şirketlerinin mal varlığına bir tedbir de uygulamadığı için o elindeki avucundakini satmayı da sürdürüyor. Yarın, Avusturya’da hapisteyken avukatları aracılığıyla Türkiye’deki bir şirketini veya bir gayrı menkulünü daha satarsa herhalde kimse şaşırmayacak” değerlendirmesinde bulundu.

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