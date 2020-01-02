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MAK Danışmanlık'ın seçim anketi çarpıcı sonuçlar verdi

MAK Danışmanlık "Siyasi tercihler, toplumsal gündem ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi araştırması" adlı bir araştırma yayınladı.

MAK Danışmanlık'ın seçim anketi çarpıcı sonuçlar verdi

MAK Danışmanlık "Siyasi tercihler, toplumsal gündem ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi araştırması" adlı bir araştırma yayınladı.

02 Ocak 2020 Perşembe 18:39
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MAK Danışmanlık'ın seçim anketi çarpıcı sonuçlar verdi

MAK Danışmanlık, yaptığı son seçim anketinin sonucunu paylaştı. 

MAK Danışmanlık 30 büyükşehirin tamamında ve büyükşehir olmayan 30 ili kapsayan araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Araştırmaya katılanlara ilk olarak "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 38'i AKP derken yüzde 24,4 ise CHP'den yana görüş belirtti.

Katılımcıların yüzde 11,9'u MHP yanıtı verdi. İYİ Parti'nin yüzde 11,7 ile seçmen sayısını koruduğu görülüyor. Ankete göre yüzde 9,9 ile HDP ve yüzde 1,2 ile de Saadet Partisi de diğerlerinin ardından geliyor.

Yapılan araştırmada diğerleri başlığı altında diğer parti ve bağımsız adaylar ise 2,4 olarak tespit edildi.

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Son Güncelleme: 02.01.2020 18:54
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