banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bursa'da ekmek 3 lira oldu!
Bursa'da ekmek 3 lira oldu!
Otomobil fiyatları Rusya-Ukrayna savaşından etkilendi! Zam kapıda!
Otomobil fiyatları Rusya-Ukrayna savaşından etkilendi! Zam kapıda!
LPG'ye zam bekleniyor!
LPG'ye zam bekleniyor!
Gelir, emlak ve çevre temizlik vergisi ödemeleri başladı
Gelir, emlak ve çevre temizlik vergisi ödemeleri başladı

Mahmutbey Gişeleri Kaldırılacak mı?

Şehir içinde kaldığı gerekçesiyle Mahmutbey Gişeleri’nin kaldırılması için açılan dava bugün görüldü. Davayı açan Avukat Ali İhsan Arıcan, gelinen noktayı Radyo Trafik’e anlattı.

Güncel 01.03.2022, 14:24
Mahmutbey Gişeleri Kaldırılacak mı?

Türkiye’nin ilk ve tek trafik radyosu Radyo Trafik’te yayınlanan “Figen Yemenici ile Tüketicinin Sesi” programının daimi konuğu Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Avukat Ali İhsan Arıcan, Mahmutbey Gişeleri hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Dernek adına bizzat kendisinin açtığı davanın bugün görülen duruşmasında olumlu gelişmeler olduğunu anlatan Arıcan, Haziran ya da Temmuz ayında sonuçlanması beklenen dava sonucunda Mahmutbey Gişeleri’nin yüzde 80 kaldırılacağını, otoyolun bu kısmının kullanımının ücretsiz olacağını söyledi.

“ŞEHİR İÇİNDEKİ SÜRÜCÜLER NEDEN OTOYOLA PARA ÖDÜYOR?”

TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeleri, yıllar içerisinde şehir içinde kaldı. Şehir içinde yolların parasız olması gerektiğini gerekçe gösteren Tüketiciyi Koruma Derneği mahkemeye başvurdu. Davayı açan Genel Başkan Yardımcısı Avukat Ali İhsan Arıcan, davada gelinen aşamayı, daimi konuk olduğu “Figen Yemenici ile Tüketicinin Sesi” programında anlattı. İstanbul’un içinde yer alan sürücüler, bu otoyolu kullanmak için halen para ödüyorlar.” diyen Arıcan, “Bakanlık, şehirlerarası yollarda daha iyi ulaşım sağlanması için yolların paralı olmasına yönelik bir savunma yapıyor. Bugün için Mahmutbey Gişeleri şehir içinde kaldı. Şehirlerarası yollar için ücret talep ediliyorken, neden şehir içindeki sürücüler otoyollar için para ödüyor?” şeklinde konuştu.

HAZİRAN YA DA TEMMUZ AYINDA KARAR ÇIKACAK

Mahmutbey Gişeleri’nin ücretsiz olması için davayı bizzat kendisinin açtığını hatırlatan Ali İhsan Arıcan, “Bugün duruşma vardı, olumlu geçti. Karayolları Genel Müdürlüğü temsilcisi de kendilerine göre savunma yapmış. Karar, Haziran ya da Temmuz ayında çıkacak. Dosya kapsamına göre yüzde 80 davamız kabul edilecek. Karar da çıkınca daha geniş bir açıklama yaparız. Bu dosya kapsamına göre davamızın kabul edileceğine inanıyorum. Dava kabul edilince Mahmutbey Gişeleri kaldırılacak, o yoldan yararlanan sürücüler herhangi bir ücret ödemeyecek.” ifadelerini kullandı.

ÇEŞME OTOYOLU ÖRNEĞİ

Avukat Arıcan, İzmir-Çeşme Otoyolu’nda da aynı şeyin söz konusu olduğunu belirterek, “Narlıdere Gişeleri şehrin ortasında kaldığından yerel seçim öncesi dava açılmadan bu gişeler kaldırılmıştı. İstanbul’da dava açıldıktan sonra elbette kaldırılmalı. Mahmutbey Gişeleri’nin şehrin ortasında kaldığını davalılar da kabul ediyor. Durum böyle olunca dava yüzde 80 olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum. Böylece derneğimizin İstanbullulara bir katkısı olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

“DAVUL-ZURNA İLE AÇIKLAMA YAPACAĞIZ”

Karar lehlerine çıkar çıkmaz açıklamayı gişelerin olduğu yerde yapacaklarını bildiren Arıcan, “Ben de davanın avukatı olarak orada olacağım. Belki de davul zurna ile açıklama yapacağız. Kişisel olarak ben de mutlu olacağım.” dedi.

#mahmutbey #gişe
Yorumlar (0)
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18