Mahmutbey Gişeleri Kaldırılacak mı?

Türkiye’nin ilk ve tek trafik radyosu Radyo Trafik’te yayınlanan “Figen Yemenici ile Tüketicinin Sesi” programının daimi konuğu Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Avukat Ali İhsan Arıcan, Mahmutbey Gişeleri hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Dernek adına bizzat kendisinin açtığı davanın bugün görülen duruşmasında olumlu gelişmeler olduğunu anlatan Arıcan, Haziran ya da Temmuz ayında sonuçlanması beklenen dava sonucunda Mahmutbey Gişeleri’nin yüzde 80 kaldırılacağını, otoyolun bu kısmının kullanımının ücretsiz olacağını söyledi.

“ŞEHİR İÇİNDEKİ SÜRÜCÜLER NEDEN OTOYOLA PARA ÖDÜYOR?”

TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeleri, yıllar içerisinde şehir içinde kaldı. Şehir içinde yolların parasız olması gerektiğini gerekçe gösteren Tüketiciyi Koruma Derneği mahkemeye başvurdu. Davayı açan Genel Başkan Yardımcısı Avukat Ali İhsan Arıcan, davada gelinen aşamayı, daimi konuk olduğu “Figen Yemenici ile Tüketicinin Sesi” programında anlattı. İstanbul’un içinde yer alan sürücüler, bu otoyolu kullanmak için halen para ödüyorlar.” diyen Arıcan, “Bakanlık, şehirlerarası yollarda daha iyi ulaşım sağlanması için yolların paralı olmasına yönelik bir savunma yapıyor. Bugün için Mahmutbey Gişeleri şehir içinde kaldı. Şehirlerarası yollar için ücret talep ediliyorken, neden şehir içindeki sürücüler otoyollar için para ödüyor?” şeklinde konuştu.

HAZİRAN YA DA TEMMUZ AYINDA KARAR ÇIKACAK

Mahmutbey Gişeleri’nin ücretsiz olması için davayı bizzat kendisinin açtığını hatırlatan Ali İhsan Arıcan, “Bugün duruşma vardı, olumlu geçti. Karayolları Genel Müdürlüğü temsilcisi de kendilerine göre savunma yapmış. Karar, Haziran ya da Temmuz ayında çıkacak. Dosya kapsamına göre yüzde 80 davamız kabul edilecek. Karar da çıkınca daha geniş bir açıklama yaparız. Bu dosya kapsamına göre davamızın kabul edileceğine inanıyorum. Dava kabul edilince Mahmutbey Gişeleri kaldırılacak, o yoldan yararlanan sürücüler herhangi bir ücret ödemeyecek.” ifadelerini kullandı.

ÇEŞME OTOYOLU ÖRNEĞİ

Avukat Arıcan, İzmir-Çeşme Otoyolu’nda da aynı şeyin söz konusu olduğunu belirterek, “Narlıdere Gişeleri şehrin ortasında kaldığından yerel seçim öncesi dava açılmadan bu gişeler kaldırılmıştı. İstanbul’da dava açıldıktan sonra elbette kaldırılmalı. Mahmutbey Gişeleri’nin şehrin ortasında kaldığını davalılar da kabul ediyor. Durum böyle olunca dava yüzde 80 olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum. Böylece derneğimizin İstanbullulara bir katkısı olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

“DAVUL-ZURNA İLE AÇIKLAMA YAPACAĞIZ”

Karar lehlerine çıkar çıkmaz açıklamayı gişelerin olduğu yerde yapacaklarını bildiren Arıcan, “Ben de davanın avukatı olarak orada olacağım. Belki de davul zurna ile açıklama yapacağız. Kişisel olarak ben de mutlu olacağım.” dedi.