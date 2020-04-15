MAHLE dört mevsim yağları, etkin ve güvenilir şekilde yağlanmayı sağlar

Çok markalı servisler, klima servisi verirken sıklıkla stoklarında çok çeşitli PAG kompresör yağı bulundurma bakımından zorluk yaşıyorlar. Nem çekme özellikleri nedeniyle, açıldıkları ya da uygun olmayan koşullarda muhafaza edildikleri zaman suyu hızlı şekilde emerler ve imha edilmeleri gerekir. MAHLE PAO 68 yağ, servisler için çok daha kullanışlı ve maliyet etkin bir çözüm. Birçok kompresör tipi için elverişli ve nem çekmeyen özelliklere sahip olmasının yanında, çok sayıda yağlayıcı ve soğutucu ile de uyumludur. Bu ürünün her kullanılışında, klima kompresörünün güvenilir şekilde yağlanması garanti edilmiş olunur.

Üretim esnasında, yağın sıradışı özellikler kazanması için PAO (Polialfaolefin) baza özel katkı maddelere katılır. Sonuç olarak, MAHLE PAO 68 yağ son derece ince sentetik yağ ve performans artırıcı katkı maddelerinin eşsiz bir bileşimidir.

PAO 68 yağ ayrıca çok sayıda yağlayıcı ve soğutucu ile de uyumludur. PAG yağ ve soğutucu maddeler ile birlikte kullanılması gerektiğinde, belirli bir ölçüyü geçmemek kaydıyla diğer yağlarla karıştırılabilir. Moleküler yapısı ve yoğunluğu nedeniyle çökelme gerçekleştiği zaman diğer yağlardan yeniden ayrılır. Bunun anlamı, PAO 68 yağın yağ karışımının gerekli viskozitesinin korunacak ve toplamda viskozite değişikliğinin önüne geçilecek şekilde kalıcı bağlar oluşturmadığıdır. Bu özellikler bakımından, PAO 68 yağ hem yağ doldurma işleminde hem de sistemdeki bütün yağı değiştirirken kullanılabilir.

MAHLE Aftermarket Genel Müdürü ve Kurumsal Yönetim Başkan Yardımcısı Olaf Henning, şöyle ifade ediyor: “Hiç şüphesiz, özellikle talep eden servisler için PAG yağların tüm derecelerini de tedarik ediyoruz. Ancak şu da bir gerçek: uygulamada PAG yağlar PAO 68 yağ ile değiştirilirken hiçbir dezavantaj gözlemlemedik. Dolayısıyla, servisler bakımından değişiklik yapmanın avantajları net olarak kanıtlanmış durumda.”

MAHLE PAO 68 kompresör yağının nem çekmeme özelliğinin tek avantajı depolama kolaylığı değil. Tek olarak kullanıldığında, parçaların buzlanması ya da asit oluşumu gibi nem kaynaklı sorunların da önüne geçilebiliyor. PAO 68 yağ klasik yağlar ile kıyaslandığında, muhtemel kullanım durumlarında gözle görünür artış sağlıyor, aşınmaya karşı koruyor ve klima kompresörünün düzgün çalışmasını sağlıyor.

MAHLE Hakkında

MAHLE, otomotiv endüstrisinin önde gelen uluslararası geliştirme ortağı ve tedarikçisi olmasının yanı sıra, geleceğin mobilitesinin öncüsüdür. Grubun ürün yelpazesi, hem içten yanmalı motor teknolojileri hem de e‑mobilite için güç aktarım sistemleri ve klima teknolojisi ile ilgili önemli tüm konuları kapsıyor. Grup, 2018 yılında 79.000’den fazla çalışanı ile yaklaşık 12,6 milyar Avro ciro elde etmiştir ve 30'dan fazla ülkede 160 üretim yeri ile temsil edilmektedir.

MAHLE Aftermarket Hakkında

Yedek parça konusunda uzmanlaşmış iş birimi MAHLE Aftermarket, otomotiv aftermarket ürün yelpazesi için orijinal ekipman seri üretiminden sağladığı teknik bilgiyi kullanmakta ve ticaret, servis ve motor tamiri ortaklarına tedarik yapmaktadır. Yelpazesinde ayrıca, MAHLE Servis Çözümleri bölümü tarafından geliştirilen servis ekipmanlarının yanı sıra, kapsamlı hizmetler ve özelleştirilmiş eğitim programları da yer almaktadır.

MAHLE Aftermarket, dünya çapında 25 merkez ve çeşitli satış ofislerinde yaklaşık 1.700 çalışanı ile temsil edilmektedir. İş birimi, 2018 yılında 928 milyon Avro üzerinde global satış hacmine ulaşmıştır.