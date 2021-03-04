Mağdur vatandaş CHP'li Başkanı CHP'li Başkana şikayet etti

Tekirdağ'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile Süleymanpaşa ilçesinde çarşı esnafını ziyaret etti. Ziyarette İmamoğlu, kalabalığın arasında kendisine yaklaşan bir vatandaşı dinledi. Evi belediye tarafından yıkılan mağdur vatandaş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı, İmamoğlu'na şikayet ederek, “Beni evimden attılar” dedi. İmamoğlu'na şikayet edilen Albayrak ise vatandaşı umursamadan oradan uzaklaşmaya çalıştı.

'Böyle biri değildir' dedi ama başkan uzaklaşmaya çalıştı

Kadir Albayrak'ı İmamoğlu'na şikayet eden vatandaş, “Her şey güzel olacak dediniz ya. Kadir başkan beni hiç dinlemiyor. Sizin dinlemenizi rica ederim. Şurada evim vardı, 3 yıl oldu yıkılalı. Tam 3 yıl oldu. Ayrıca belediye orada parktan para kazanıyor. Ben 3 yıldan beri kira veriyorum. Başkan, 'mahkemede ne işiniz varsa görün' dedi. Artı dünyada 5 milyonda bir gözüken çocuğumda rahatsızlık var. ABD ve İngiltere neler yapıyor. Biz neler yapıyoruz. Beni evimden attılar. Bir kere bile dinlemedi beni başkan” derken, buna karşılık İmamoğlu'nun “Böyle biri değildir” dediği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Kadir Albayrak ise İmamoğlu'nu çekip vatandaşın söylediklerini umursamadan yoluna devam etti.

Tekirdağ'a kırmızı alarm endişesi oluştu

Ayrıca yüksek riskli iller arasından bulunan Tekirdağ'da İmamoğlu'nun çarşı esnafı ziyareti sırasında yoğun kalabalıklar oluştu. Sosyal mesafenin tamamen unutulduğu ziyarette, İmamoğlu vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Tekirdağ'ın en kalabalık caddesinde oluşan yoğun kalabalıklar nedeniyle şehrin korona virüste çok yüksek iller kategorisine yükseleceğinden endişe ediliyor.