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MAĞDUR SAYISI 30 BİNE YAKLAŞTI!

İstanbul Bilişim, ‘Efsane Cuma' ve virüs nedeniyle tedarik sıkıntısı çekince binlerce tüketici mağdur oldu. Para iadesi de yapılmayan mağdurlar, 22.879 şikayet kaydı bırakırken, firmayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MAĞDUR SAYISI 30 BİNE YAKLAŞTI!

İstanbul Bilişim, ‘Efsane Cuma' ve virüs nedeniyle tedarik sıkıntısı çekince binlerce tüketici mağdur oldu. Para iadesi de yapılmayan mağdurlar, 22.879 şikayet kaydı bırakırken, firmayla ilgili soruşturma başlatıldı.

17 Mayıs 2020 Pazar 12:05
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MAĞDUR SAYISI 30 BİNE YAKLAŞTI!

Online alışveriş sitesi İstanbul Bilişim, Efsane Cuma ve virüs nedeniyle yaşadığı tedarik sıkıntısını gerekçe göstererek, kendisinden ürün alan binlerce vatandaşı mağdur etti. Kasım 2019’da başlayan ve 6 aydır süren sıkıntı nedeniyle binlerce vatandaşın ürünü teslim edilmezken, siparişini iptal eden tüketicilere de aylardır para iadesi yapılmıyor. Hak aramak için Facebook’da ‘İstanbul Bilişim Mağdurları’ adıyla biri 1959 diğeri 850 üyeli 2 ayrı grup oluşturan mağdurlar, ayrıca CİMER ve Tüketici Hakem Heyetleri’nin de yolunu tuttu.

22 BİN 879 ŞİKAYET VAR

İstanbul Bilişim mağdurları ayrıca Şikayetvar’da 22 bin 879 şikayet kaydı oluşturdu. Şuana kadar bunların sadece yüzde 11’i çözüme kavuşmuş durumda. Mağdur sayısındaki artışla birlikte Ticaret Bakanlığı da firmayı sorgulaması için müfettişleri görevlendirdi. Yaşadıkları sıkıntıları AKŞAM’a anlatan mağdurlar, sipariş verdikleri ürünlerin vadedilen tarihlerde teslim edilmediği gibi, para iadesi taleplerine de bir türlü dönüş alamadıklarından yakınıyor. Bunlardan biri de Zonguldak Ereğli’den İbrahim Anduv.

‘DAHA UCUZ DİYE ALDIK’

28 Ocak’ta 2050 TL ödeyerek çamaşır makinesi sipariş ettiğini anlatan Anduv, “Diğer sitelere göre 400-500 TL daha ucuz diye tercih etmiştim. 20 Şubat’ta ürün elime geçmeyince, siparişimi iptal ettim. ‘Para iadesi 10 gün içerinde’ dediler ama 16 Mart’ta yatırıldı.” 

İŞADAMI YAVUZ SATIN ALDI 

2002’de kurulan İstanbul Bilişim’i aylık 6.5 milyon kişi ziyaret ediyor. 200 markanın 18 bin çeşit ürününü satan İstanbul Bilişim, bir dönem kayyum tarafından yönetilmiş, geçen yıl kasımda Diyarbakırlı işadamı Nurettin Yavuz tarafından satın alınmıştı. 

MUHATAP BULMAKTA ZORLANIYORUZ

Mağdur olan tüketicilerin şikayetlerinden öne çıkanlar ise şöyle: 

Ankara’dan 56 yaşında Durbey Gümüşsoy: Bir telefon sipariş ettim, aylardır göndermediler. Arıyorum bir türlü ulaşamıyorum.

Cengiz Bilgiç: 31 Ocak’ta 2.187 TL ödeyerek annem için bir TV sipariş ettim. Firmayı 10 kez aradım, 8 Şubat’ta siparişi iptal ettirdim. Param hala yatırmadı. 

Adem Kozak: Kasım 2019’da TV sipariş ettim.Teslim edilmeyince iptal ettim. Param ancak aylar sonra yattı.

35 MİLYON TL’LİK SEVKİYAT AKSADI

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Bilişim CEO’su Önder Yeşiloba ise, tedarikle ilgili sıkıntıların kasım sonunda Efsane Cuma nedeniyle gelen talep yoğunluğuyla başladığını belirtti. Yeşiloba, “Efsane Cuma’dan 1 ay önce Almanya’ya 35 milyon TL’lik bir mal siparişi verdik. Ödemesini yaptığımız bu malları firma hiçbir haklı gerekçe göstermeden yollamadı. Bunu ocak sonunda Çin’de başlayan Çin tatili ve onu takip eden koronavirüs salgını izledi. Tüm bu sebeplerle tedariklerimiz sürekli aksadı. Ciromuzun yüzde 8’i kadar bir siparişi maalesef teslim edemedik. 1 para tahsil edip 2 ödemek zorunda kaldık. 3 milyon TL’lik zarar ettik. Tüketici elbette kendi açısından haklı. Mağduriyetleri gidermek için gece gündüz çalışıyoruz.” dedi.

Ekovitrin'in araştırmasına göre firmanın sosyal medya hesaplarında son gunlerde mağdur sayısının 30 bine yaklaştığı ve bu mağduriyetlere her geçen gün yeni şikayetlerin eklendiği görülüyor.

Son Güncelleme: 17.05.2020 12:34
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