Madrid'deki dörtlü zirveden çıkan anlaşma kararı Terör destekçisi Amineh Kakabaveh'i paniğe soktu!

Varılan anlaşma, İsveç'te terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'i paniğe soktu.

"BİZİM İÇİN KARA BİR GÜN"

Türkiye'nin iadesini talep ettiği Kakabaveh, Türkiye ile üçlü muhtıra imzalanmasının kendileri için kara bir gün olduğunu söyledi.

Kakabaveh, bildiriye imza atan isimlerden olan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında gensoru önergesi vermek için çalışmalara başlayacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı hakkında gensoru önergesi vermek istiyor. TV4 televizyonuna açıklamalarda bulunan Kakabaveh, Linde hakkında gensoru önergesi vermek için 35 milletvekilinin imzasının gerektiğini ifade etti.

Terör destekçisi Kakabaveh, bu yönde hareket edecek 35 vekilin bulunduğunu iddia etti.

Amineh Kakabaveh Kimdir?

Emine Kakabave, İranlı Kürt asıllı İsveçli bağımsız bir politikacıdır. Gençliğinden beri İran'daki Kürt gerilla örgütü Komala'nın bir üyesi olarak, on dokuz yaşında İsveç'e sığındı ve İsveç Parlamentosu üyesi oldu.