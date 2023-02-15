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Madonna'dan deprem için bağış çağrısında bulundu
Dünyaca ünlü pop müzik yıldızı Madonna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de meydana gelen ve yaklaşık 20 milyon insanı etkileyen büyük depremler sonrası bağış çağrısında bulundu.
Güncel 15.02.2023, 09:16
Instagram hesabında bir paylaşım yapan ünlü şarkıcı, "Sevgililer Günü'nde herkes aşktan bahsediyor. Bu büyük depremde büyük kayıp ve yıkım yaşayan Türkiye ve Suriye'ye tüm sevgi ve şifa enerjimizi gönderelim" ifadelerini kullandı.
Paylaşımında depremdeki kayıpları hatırlatan Madonna, "Bağış yapmak için en iyi adres: ahbap.org" ifadelerini kullandı.