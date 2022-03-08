Madencilik Sektöründe bir ilk! 2022’de Çalışanların %37’si KADIN!

1996 yılında Muğla’nın Kavaklıdere bölgesinde küçük bir ocak işletmesi olarak iş hayatına başlayan Alpay Mermer Madencilik, bugün Muğla Beyaz mermer ocağı ve iki adet fabrikasıyla Türkiye’de ve dünyada güvenilir, sayılı mermer şirketlerinden biri olarak yoluna devam ediyor. Doğadan gelen hammadde gücünün kıymetini bilerek katma değer vizyonunu benimseyen Alpay Mermer Madencilik’in 2022 yılında önemsediği konuların başında fırsat eşitliği ve eşit ücret politikası yer alıyor.

Tüm Personele %51 zam!

Erkek egemen bir sektör olarak bilinen madencilik alanında kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak fırsat eşitliği sunan ve sürdürebilir istihdam sağlayan Alpay Mermer Madencilik, 2022 yılına girildiğindeki enflasyon karşısında da çalışan personeline ortalama %51 oranında maaş zammı yaparak çalışanlarını mutlu ediyor. 2022 yılında işten çıkarma yapmamayı önemli bir hedef olarak belirleyen ve her şirketin de buna özen göstermesi gerektiğinin altını çizen Alpay Mermer Madencilik, bu yıl %17 artan kadın çalışan oranıyla da adından söz ettiriyor.

100 milyon Türk Lirası üzerinde ciro

2021 yılında %18 oranında büyüme kaydederek cirosunu geçtiğimiz sene hedeflediği 100 milyon Türk Lirasının da üstüne çıkaran Alpay Mermer Madencilik, 2022 ilk çeyreğinden %10, ikinci yarısından ise yine %10 ciro artışı bekliyor.

%17 daha fazla kadın

Alpay Mermer Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Melike Alpay Özmen “Madencilik sektöründen kadının ne işi olur demişlerdi, kadın başınıza yapamazsın demişlerdi. Yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Alpay Mermer Madencilik olarak bu yıl kadın çalışan oranımız %17 yükseldi. Bugün %37’si kadın çalışan oranıyla fırsat eşitliğinde Türkiye’nin öncü şirketleriniz. Sektörümüzde ise açık ara lideriz. Madencilik sektöründeki tüm ortaklarının kadın olduğu ilk şirketiz. Yönetim kadromuzun çoğu yine kadın. Kadın yöneticilerimiz, mühendislerimiz ve tüm kadın çalışanlarımızla hem karar alma mekanizmalarında hem de üretim sistemlerinde kadın hakimiyetinin her geçen gün arttırıyoruz.” diyerek sektörlerinde kadının hakimiyetinin her geçen gün arttığının altını çiziyor.

Firmanın her alanında; üretim sahasından yönetim kuruluna kadar kadına pozitif ayrımcılık yaptığını belirten Melike Alpay Özmen, bu sene Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikası için çalışmalar yapmaya başladığını, KAGİDER önderliğinde yürütülen bu çalışmada kurumlar, yapılar, eylemler ve istihdam olguları ile toplumsal cinsiyet eşitliğine ve istihdamda kadın güçlenmesine önem verildiğini belirtiyor.

%60’ı kadın yönetici

Sektörde, kadın yöneticileri, mühendisleriyle idari kısımda çalışan kadın oranı %60’a sahip tek firma olan Alpay Mermer Madencilik, üretim safhasında da her yıl kadın istihdam oranını istikrarlı şekilde artırıyor.

Yaz aylarında ise yine sektörde kadın oranını artırma hedefiyle dönemsel çalışması için kadın mühendislere yer vermesiyle de ön plana çıkıyor.