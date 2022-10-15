Maden şehidinin paylaşımı yürekleri dağladı

Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden madencilerden Yasin Çelik'in (22) sosyal medyada yaptığı paylaşımlar görenleri duygulandırdı. Çelik'in “Seviyoruz işimizi Allah sağ salim çalışmak nasip etsin kazasız belasız” gibi paylaşımlarının yanında "Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz" paylaşımı dikkat çekti. Çelik, öğle namazına müteakip Ulus ilçesine bağlı Derecik köyünde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verilmişti.