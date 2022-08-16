Macaristan Tapolca ile kardeş şehir olan Çanakkale'de "Tabolca Parkı" hizmete girdi

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın katkılarıyla Çanakkale Esenler’de 3 bin 541 metrekare alana sahip Tapolca Parkı hizmete girdi. Tapolca Parkı'nın açılışında Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Tapolca Belediye Başkanı Dobo Zoltan, Çanakkale'nin Fahri Hemşerisi Fadıl Başar ve çok sayıda davetli katıldı.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, yaptığı konuşmada, “Bugün özel bir gün. Tapolca Belediye Başkanı Dobo Zoltan, Tapolca'dan gelen konuklarımız ve Fahri Hemşerimiz Fadıl Başar ile beraber 2018 yılında kardeş kent sürecini başlattığımız, Tapolca kentinin ismini verdiğimiz parkın açılışını yapıyoruz. Gördüğünüz gibi burada Büyük Hun İmparatoru Atilla var. Atilla bizim ortak kahramanımız ve Hunlar ortak atamız. Orta Asya'dan bir kol kuzeyden Gagavuzya üzerinden Macaristan'a gidiyor. Bir kol ise Güney'den Anadolu'ya geliyor. Dolayısıyla Tapolca ile kardeş kent olmamızın nedeni, ortak bir tarihe ve kültüre sahip olmamız. Daha önce de Macarlar ile işbirliğimiz var. Özellikle de Galiçya cephesinde. Budapeşte'de Galiçya cephesinde savaşmış şehitlerimiz için bir şehitlik var. Sevgili dostumuz Zoltan, her 18 Mart'ta oraya gidip saygı duruşunda bulunuyor. Özellikle Zoltan'ın bağlı olduğu siyasi parti, kendilerinin Türk kökenli olduğunu ve açıkça da bunun siyasetini yapan bir parti. Onun için birlikteyiz ve beraberiz” dedi.

Tapolca Parkı'nın açılışına Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Tapolca Belediye Başkanı Dobo Zoltan ve Çanakkale'nin Fahri Hemşerisi Fadıl Başar katıldı.

“GELECEĞİMİZİ DOSTLUKLAR ÜZERİNE KURMALIYIZ”

Çanakkale'nin Fahri Hemşerisi Fadıl Başar ise yaptığı açıklamada, ağaç dikimini Çanakkaleli 9 yaşındaki Eftalya ile beraber yaptıklarını, bu barışı ve dostluğu geleceğe gençlerimizin taşıyacağını, onun için de Eftalya'nın ve tüm çocuklarımızın bu bilinçte olmaları gerektiğini söyledi. Başar, “2018 yılından bu yana iki kardeş kent birlikte yol alıyor. Her iki ülkenin dostluğu için, iki belediye başkanımız da çok güzel temeller attılar. Bunun da üzerine koyarak gidiyoruz. Bu nedenle her iki başkanımıza da teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

GALİÇYA CEPHESİ ŞEHİTLERİNE SAYGI

Birinci Dünya Savaşı'nda Avusturya-Macaristan ordularının Rusya'ya karşı koyabilmesinde Galiçya cephesinin birinci derece önemli olduğu kabul edilir. Galiçya'nın Rusların eline geçmemesinin en önemli nedeni de üstlendiği görevi büyük bir başarı ile tamamlayan Osmanlı Devleti'nin göndermiş olduğu birlikler. Cephede yaralı olup da Budapeşte'de tedavi edilirken hayatını kaybeden 480 şehidimiz Budapeşte'de Galiçya Cephesi Şehitliği'nde yatıyor. Tapolca Parkı'nda bu önemli konunun da işlendiği bir Galiçya Cephesi Şehitliği köşesi ve anıtı bulunuyor.

Galiçya Cephesi köşesi önüne barışı ve iki kardeş kentin dostluklarını simgelemek amacı ile Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Tapolca Belediye Başkanı Dobo Zoltan ve Çanakkale'nin Fahri Hemşerisi Fadıl Başar'ın isimlerinin bulunduğu zeytin ağaçları dikildi.

BARIŞA VE DOSTLUĞA ZEYTİN FİDANLARI

Galiçya Cephesi köşesi önüne barışı ve iki kardeş kentin dostluklarını simgelemek amacı ile Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Tapolca Belediye Başkanı Dobo Zoltan ve Çanakkale'nin Fahri Hemşerisi Fadıl Başar'ın isimlerinin bulunduğu zeytin ağaçları dikildi.

TAPOLCA PARKI'NA YOĞUN İLGİ

Tapolca Parkı'nın içerisinde bir voleybol ve bir basketbol sahası, kamelyalar, çoçuk bahçesi, yeşil alan, Türk ve Macarların ortak kahramanı Atilla'nın heykeli, Macaristan'da bulunan Galiçya Cephesi köşesi ile barış için Ülgür Gökhan, Dobo Zoltan ve Fadıl Başar adına dikilen zeytin ağaçları bulunuyor. Tüm yaşlardaki vatandaşlara hitap eden park, çevre sakinleri tarafından yoğun ilgi görüyor.