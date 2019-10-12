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Macaristan'da Barış Pınarı Harekatı'na büyük destek!

Barış Pınarı Harekatının 4. gününde Budapeşte Elçiliğinin önünde Macaristan'da faaliyet gösteren MÜSİAD, UID, TURCHAM ve DTIK tarafından harekata destek mitingi düzenlendi.

Macaristan'da Barış Pınarı Harekatı'na büyük destek!

Barış Pınarı Harekatının 4. gününde Budapeşte Elçiliğinin önünde Macaristan'da faaliyet gösteren MÜSİAD, UID, TURCHAM ve DTIK tarafından harekata destek mitingi düzenlendi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 21:46
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Macaristan'da Barış Pınarı Harekatı'na büyük destek!

Budapeşte'de Türk ordusuna destek mitingi...

Barış Pınarı Harekatının 4. gününde Budapeşte Elçiliğinin önünde Macaristan'da faaliyet gösteren MÜSİAD, UID, TURCHAM ve DTIK tarafından harekata destek mitingi düzenlendi. Yaklaşık olarak 250 vatandaşımızın katıldığı mitinge Macarlar da destek verdi. Budapeşte'nin dışında yaşayan vatandaşlarımızın da yoğun destek gösterdiği miting hep beraber İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.


Terör örgütü yandaşları da oradaydı...

Macar makamlarından protesto izni alan terör örgütü yandaşları da harekatı protesto etmek için Budapeşte Elçiliğimizin karşında eylem yaptı.


Büyükelçi Ahmet Akif Oktay vatandaşlarımızı kabul etti.

Barış Pınarı Harekatına destek veren vatandaşlarımızı miting sonrası elçiliğe kabul eden Büyükelçimiz Ahmet Akif Oktay kendilerine bu duyarlı hareketten dolayı teşekkür ederek harekat hakkında kısa bilgi verdi. Vatandaşlarımızın sağduyulu ve bilinçli bir şekilde hareket etmeleri gerektiğini anlatan Oktay, konuşmasının sonunda elçilikte vatandaşlarımızla ayaküstü sohbet ederek onları da dinledi.
MÜSİAD ve UID' e öncü oldu.

MÜSİAD Macaristan Temsilcisi ve DTIK Avrupa Komitesi Üyesi Fadıl Başar terör yandaşlarının protesto yapacaklarını öğrendiklerinde kendilerinin de aynı saatte elçilik önünde bir miting düzenleyerek harekata destek olacak yapılanmaya girdiklerini, ilk olarak da UID Macaristan Başkanı ile görüştüklerini belirtti. Fadıl Başar başta UID Başkanı Mehmet İnceoğlu olmak üzere, mitinge destek veren STK'lar ile katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür etti. Fadıl Başar, MÜSİAD Macaristan olarak da dün Macarca bir basın açıklaması yaptıklarını Macaristan'daki hem iş dünyası hem de siyasiler ile önümüzdeki günlerde konu hakkında birlikte olacaklarını belirtti.

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