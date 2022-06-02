Macaristan Büyükelçiliğine Gülşen Karanis Ekşioğlu atandı

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.

Bu karara göre Türkiye'nin Macaristan Büyükelçiliğine Cavidan Gülşen Karanis Ekşioğlu atandı.

"Var gücümüzle çalışacağız"

Ekşioğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dışişleri Bakanımız @MevlutCavusoglu ’nun takdirleri ve Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ’ın tensipleriyle Macaristan nezdinde Türkiye Büyükelçisi olarak atandım." ifadelerini kullandı.

Ekşioğlu ayrıca, "Dostane ve yakın ilişkilerimizi daha da geliştirmek için var gücümüzle çalışacağız." mesajını verdi.

Cavidan Gülşen Karanis Ekşioğlu kimdir?

1981 yılında Ankara doğumlu olan Cavidan Gülşen Karanis Ekşioğlu, Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

Üniversite yıllarında Almanya’da yaptığı çalışmalar ve aldığı eğitimlerle kendini geliştiren Ekşioğlu, TBMM’de milletvekili danışmanlığı ile iş hayatına atıldı.

İş hayatına atılmasına rağmen kendini geliştirmekten geri durmayan Cavidan Gülşen Karanis Ekşioğlu, yüksek lisans ve doktora çalışmalarına atıldı.

“Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler” alanındaki doktorasına devam eden Ekşioğlu, dünya genelinde katıldığı çok sayıda forum ve etkinlikle alanında yetkinliğini perçinledi.

Ekşioğlu, aynı zamanda Antalya Diplomasi Forumu’nun eş koordinatörlerinden birini sürdürmekte.

Çocukluk aşkı olan eski futbolcu Ekrem Ekşioğlu'yla evli olan Cavidan Gülşen Karanis Ekşioğlu'nun 3 çocuğu bulunuyor.

Ekşioğlu Ailesi ayrıca İstanbul'da ikamet ediyor.