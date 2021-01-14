LÜLEBURGAZ'DA SEVGİ MAĞAZASI AÇILDI! "KİMSE ÜŞÜMEYECEK"

Lüleburgaz Belediyesi’nin, “İyilik elden ele” sloganıyla hazırlıklarını tamamladığı Sevgi Mağazası Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi’nde (LYKA) törenle açıldı. Korona virüs önlemleri eşliğinde gerçekleştirilen açılışa Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Başkan Yardımcısı Leyla Güncer, daire müdürleri, Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç, Lüleburgaz Kadın Kooperatifi Başkanı Deniz Şahin, Türk Kadınlar Birliği Lüleburgaz Şube Başkanı Seval Çalışır ve belediye personeli katıldı.

“Biz sadece köprü görevi göreceğiz”

Sevgi Mutfağı ve ardından Sevgi Mağazası’nın hayata geçirilmeden önce 2016 yılında LYKA’nın kuruluş felsefesinde olduğunu söyleyen Gerenli, belediyenin bu sosyal sorumluluk projesinde köprü görevi göreceğini söyledi. Başkan Gerenli, “İyilik elden ele geçecek. Biz bu işte sadece köprü görevi göreceğiz. Hak temelli bir paylaşımı sağlamak istiyoruz. İyilik yapmak kolay ama, doğru olmak biraz zor. Bu zorlukları aşmak için de çok sıkı çalıştık” diye konuştu.

“Herkes ayakkabı, kıyafet ve oyuncak getirebilir”

Lüleburgaz’ın yardımseverlik noktasında çok önemli dayanışmalar içerisinde bulunan bir kent olduğunu söyleyen Başkan Gerenli, Lüleburgaz halkına da çağrıda bulundu. Başkan Gerenli, “Altyapısını hazırladık ve bu mağazaya öncelikle bütün Lüleburgazlı yardımseverler kıyafet, ayakkabı ve oyuncağı buraya getirebilir. Burada hepsi tek tek elden geçirilecek. Dezenfekte edeceğiz, yıkayacağız, ütüleyeceğiz. Reyonlarımıza uygun bir şekilde mağaza konseptiyle yerleştireceğiz. Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşıp onların buradan bu ürünleri almalarını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

“3 ayda bir 5 parça eşya alınabilecek”

Sevgi Mağazası’ndan yararlanma koşullarının detaylarını da paylaşan Başkan Gerenli, ihtiyaç sahibi vatandaşların bağlı bulundukları muhtarlıklardan fakirlik belgesi aldıktan sonra mağazadan faydalanabileceğini söyleyerek, “Şimdilik planlamamız 3 ay süreyle kişi başı 5 parça kıyafet ya da ayakkabı veyahut da oyuncak vermek olacak. Ama önümüzdeki süreçte bize gelen yardımlar artarsa bu rakamları artırıp süreyi de daraltabiliriz. Buradaki en önemli kriter gerçek hak sahiplerine ulaşmaktır. Açlık sınırı altında yaşayan ve kendi kendine hayatını idame ettirip giyinme ve yeme içme ihtiyacını karşılamayan bütün Lüleburgazlı hemşerilerimizin mağazadan yararlanmalarını sağlamak istiyoruz. Gel geç heveslerin değil gerçekten sürdürülebilir hizmetlerin peşindeyiz. Her zaman söylediğim gibi yardım edilmiş yoksullar değil yok edilmiş bir yoksulluğu yaratmaktır. Bunun için mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Kimse üşümesin”

Lüleburgaz’da işe koyulurken ilk olarak “Hiç kimse yatağa aç girmesin” diyerek Sevgi Mutfağını faaliyete koyduklarını hatırlatan Başkan Gerenli, “Bundan sonra da hiç kimse üşümesin diyoruz. İyilik için herkese bu proje içinde bizlere destek olmasını bekliyoruz. İyilik elden ele sloganıyla yardımsever Lüleburgazlı komşularımızı gerçek ihtiyaç sahipleriyle buluşturmak için size köprü görevi üstleniyoruz. Biz sadece aracıyız” şeklinde konuştu.

Destek verenlere teşekkür

Başkan Gerenli, Sevgi Mağazası’nın hayata geçmesinde emeği olan herkese teşekkür ederken konuşmasını şöyle tamamladı; “Bu başlangıçtan itibaren bu işin içerisinde olan bütün çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Bunun ötesinde bu projeyi hayata geçirmemiz aşamasında yaklaşık 1 yıldır işbirliği yaptığımız, birlikte çalıştığımız ve bizi bu konuda heyecanlandıran, sürdürülebilirliği konusunda bize ümit veren ve enerjimizi artıran başta Lüleburgaz Gönüllü Anneler olmak üzere Kadın Girişimciler Kooperatifimize çok teşekkür ederim. Sürecin başlamasıyla birlikte daha öncesinden itibaren bu sürecin içerisinde olan, bu düşünceyi bizlerle paylaşan, Lüleburgaz’da daha geniş kitlelerin bu işin içine girmesine katkıda bulunan, Lüleburgazımızın en geniş sivil toplum örgütü Lüleburgaz Kent Konseyi ve Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç’e de çok teşekkür ederim. Lüleburgaz’da iyiliksever yardımsever bütün derneklerimize bu enerjiyi bize verdikleri için, Lüleburgaz Yardımseverler Derneği, Türk Kadınlar Birliği Lüleburgaz Şubesi, Lüleburgaz Engelliler Derneği gibi bütün paydaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Sizlerin bu enerjisi ve iyiliksever yaklaşımı olmasaydı, biz bu projeyi hayata geçirmek için çok daha fazla şüphe duyardık.”

Yardımlar LYKA’ya bizzat yapılacak

Lüleburgaz Belediyesi’nin hizmete giren Sevgi Mağazası’na kıyafet, ayakkabı ya da oyuncak desteğinde bulunmak isteyen vatandaşlar, eşyaları Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi’ndeki görevlilere bizzat bırakabilecek.