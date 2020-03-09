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Lübnan iflas ettiğini açıkladı

Koronavirüs nedeniyle dalgalanan küresel piyasalarda bir kötü haber de Orta Doğu'dan geldi. Lübnan, bugün vadesi dolan 1,2 milyar dolarlık borç ödemesini yapamayacağını duyurdu. Lübnan'ın tarihinde ilk kez temerrüde düşeceğini bildiren Diyab, ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını kaydetti.

Lübnan iflas ettiğini açıkladı

Koronavirüs nedeniyle dalgalanan küresel piyasalarda bir kötü haber de Orta Doğu'dan geldi. Lübnan, bugün vadesi dolan 1,2 milyar dolarlık borç ödemesini yapamayacağını duyurdu. Lübnan'ın tarihinde ilk kez temerrüde düşeceğini bildiren Diyab, ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını kaydetti.

09 Mart 2020 Pazartesi 17:23
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Lübnan iflas ettiğini açıkladı

Lübnan, Eurobond borcunu ödeyemeyeceğini ve temerrüde düştüğünü açıkladı.

Açıklama Lübnan Başbakanı Hassan Diyab'dan geldi. 

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, bugün vadesi dolacak 1.2 milyar dolarlık borç ödemesini yapamayacaklarını duyurdu. Lübnan'ın tarihinde ilk kez temerrüde düşeceğini bildiren Diyab, ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını kaydetti.

Borçlarını yeniden yapılandırmaya çalışacak olan Lübnan'ın nisan ayında 2 milyar 700 milyon dolarlık bir eurobond tahvili senedi ödemesi daha var.

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