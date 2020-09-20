LPG’li araçlara müjde

Çevreci ve ekonomik oluşuyla tüm dünyada devlet teşvikleriyle desteklenen LPG’li araçlar yalnızca Türkiye’de uygulanan ‘kapalı otopark yasağı’ nedeniyle olumsuz etkileniyor. Geçtiğimiz yıl yeniden düzenleneceği açıklanan ve ve LPG’li araçların kapalı otoparklara girmesini engelleyen ‘Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik’teki değişiklik Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından duyuruldu.

Anadolu Ajansı’na konuşan Bakan Kurum, "Muayeneleri yapılan, uygun olan LPG'li araçlar AVM otoparklarına girebilecek. LPG'li araçlar için otopark şartlarını sağlayan AVM'leri ilan edeceğiz. Otoparklar 'LPG'li araçlara uygundur' şekliyle belgelendirilecek" ifadelerini kullandı.

‘YÖNETMELİKTEKİ DEĞİŞİKLİĞİ 4 MİLYON 770 BİN ARAÇ SAHİBİ BEKLİYORDU’

Türkiye İstatistik Kurulu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de trafiğe kayıtlı 4 milyon 770 bin LPG’li araç bulunduğuna dikkat çeken dünyanın en büyük alternatif yakıt sistemleri üreticisi BRC’nin Türkiye CEO’su Kadir Örücü, “LPG’li araçlar Avrupa Birliği (AB) tarafından belirlenen ‘ECR 67.01’ standardına uygun ekipmanlarla donatılıyor. Bu nedenle AB üyesi ülkelerde LPG’li araçların ‘LPG yakıtını kullandıklarını belirten’ etiket taşıma zorunluluğu yok. Kapalı otopark yasağı ise uzun yıllar önce iptal edildi. AB ile aynı standartlarda ekipman ve yeterliliğe sahip olan 4 milyon 770 bin LPG’li araç sahibinin ise tek beklentisi kapalı otopark yönetmeliğinin değiştirilerek, kapalı otoparkların LPG’li araçlar için uygun hale getirilmesi” şeklinde konuştu.

‘ECR 67.01 STANDARDI NELERİ DEĞİŞTİRİYOR?’

LPG dönüşüm sistemlerinde uygulanan ‘ECR 67.01’ standardının güvenlik özelliklerini anlatan Kadir Örücü, “LPG’li araçlarda kullanılan ekipmanlar her türlü testten geçirilmiş onaylı ürünlerden oluşmaktadır. Güvenlik ve emniyet katsayıları çok yüksek seviyededir. Tank üzerinde bulunan çoklu valf tanktan gaz çıkışını kontrol eder. Bu çoklu valfin üzerinde, çıkış borularının bir kaza sonucu kopup kırılması sonucunda gaz akışını otomatik olarak durduran aşırı akım valfleri mevcuttur. Ayrıca aracın kontağı kapatıldığında elektrikli bir valf otomatik olarak gaz çıkışını kapatarak güvenliğini sağlamaktadır” dedi. LPG’li araçların sızdırmazlık önlemlerinin hem montajı gerçekleştiren firmaların yetkili teknik mühendisleri hem de TÜV-TÜRK tarafından kontrol edildiğini belirten Örücü, LPG yakıt tanklarının çalışma basıncının çok üzerinde olan 67,5 Bar patlama basıncına uygun olacak şekilde 3 milimetrelik ‘DIN EN 10120’ çelik sac malzemeden üretildiğinin altını çizdi.

DÜNYADA UYGULAMA NASIL?

LPG’li araçların kapalı otoparklara girebilmesi için dünyada gerçekleştirilen uygulamaları sıralayan dünyanın en büyük alternatif yakıt sistemleri üreticisi Örücü, “ABD’nin Ulusal Sağlık Kütüphanesi’nde yer alan akademik çalışmalar ve Avrupa Birliği’nin kapalı otoparklar için belirlediği standartlara göre, LPG’li araçların kapalı otoparkları güvenli bir şekilde kullanabilmesi için gerekli uygulamalar basit bir havalandırma sistemi ve araçların ECR 67.10 standardında belirtilen emniyet valfi ile sınırlandırılıyor. Jet havalandırma sistemi olarak adlandırılan havalandırma cihazı sayesinde olası bir sızdırma olsa dahi ortam sürekli hava değişimine uğradığından havadaki LPG gazı herhangi bir tehlike teşkil etmiyor. Uygulaması kolay olan bu sistem sayesinde ayrıca kapalı otoparklarda biriken egzoz gazları kolayca tahliye ediliyor. AVM otoparkları gibi araçların sıklıkla hareket ettiği kapalı mekânlarda temiz hava sağlanıyor” şeklinde konuştu.