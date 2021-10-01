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LPG'ye 71 kuruş zam geldi; pompa fiyatına yansıyacak

LPG'ye yarın geceden itibaren geçerli olacak şekilde 71 kuruş zam kararı alındı. Yapılacak bu zamla birlikte İstanbul, İzmir ve Ankara'da LPG'nin litresi 6 liraya dayanacak. LPG'ye son zam 6 gün önce yapılmıştı.

Güncel 01.10.2021, 09:53 01.10.2021, 16:55
LPG'ye 71 kuruş zam geldi; pompa fiyatına yansıyacak

Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre LPG’ye yarın geceden itibaren geçerli olacak şekilde 71 kuruş zam kararı alındı.

Zam pompa fiyatına da yansıyacak.

Yakıtlara gelen zamlar normalde EŞEL Mobil sistemi nedeniyle ÖTV’den karşılandığı için pompa fiyatına yansımıyordu ancak LPG’den alınan ÖTV, son gelen zamlar nedeniyle sıfırlandığı için son zam pompa fiyatlarına da yansıyacak.

Dün gece de Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda benzine 29 kuruş zam yapılmış, bu zam EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığı için pompa fiyatına yansımamıştı.

Zamla birlikte LPG’nin litresi İzmir’de 5.81 TL’ye, İstanbul’da 5.91 TL’ye ve Ankara’da 5.95 TL’ye yükselmiş olacak.

LPG'ye son zam 6 gün önce yapılmıştı

Öte yandan, LPG fiyatına 24 Eylül’de de 15 kuruş zam yapılmıştı.

Fiyat artışının ardından Ankara'da ortalama 5.09 liradan satılan LPG'nin litre fiyatı 5.24 lira olmuştu. LPG'nin litresi İstanbul'da 5.05 liradan 5.20 liraya, İzmir'de ise 4.95 liradan 5.10 liraya çıkmıştı.

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