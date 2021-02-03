Lostra nedir, ne işe yarar?

Ayakkabı seçiminde hepimiz gösterebildiğimiz maksimum özeni gösteririz. Ayakkabılarımızı gün boyunca kullandığımız için rahatlıkları, kaliteleri bizler için oldukça önem teşkil etmektedir. Tam da bu sebepten dolayı ayakkabılarımıza hiç de azımsanacak rakamlar ödemeyiz. Sık sık kaliteli bir ayakkabı edinmek her zaman mümkün olmayabilir. İşte bu özenle seçerek aldığımız ayakkabılarımızın kısa sürede deformasyona uğramasını da haliyle istemeyiz. Ayakkabımızın daima ilk günkü gibi kalmasını diler dururuz fakat kaçınılmaz bir şekilde ayakkabılarımızın yeniliği zamana yenik düşmektedir. İşte tam bu noktada lostra hizmetleri devreye girmektedir. Deforme olmuş ayakkabınızı bir lostra salonuna emanet ederek ilk günkünü aratmayacak bir hale kavuşmasını sağlayabilirsiniz. Bu konudaki tek engel bir lostra salonu arayıp bulma zahmetiyken, Networkdry Online Kuru Temizleme ağı sizi bu zahmetten de kurtarmaktadır. Bizler Kuru Temizleme, Ütüleme ve Halı Yıkama hizmetlerinden sonra Lostra hizmetlerini de istifadenize sunmaktayız. Networkdry sizler için en yakın ve en uygun Lostra Salonunu bulup, ayakkabınızı teslim edip, bakımı tamamlandıktan sonra sizlere iletmektedir. Böylece hem müşterilerimize kıymetli zamanlarından tasarruf etmiş olmaktayız hem de deforme olan ayakkabılara veda etme hüznünü sizlere yaşatmamanın hazzını duymaktayız. Networkdry ile hayat daha kolay!