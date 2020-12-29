"Lösemi ise Bir Çaresi Var" projesiyle Kristal Elma’yı kazandı

Kreatif tarafını Agresif Arılar Reklam Ajansı’nın, PR tarafını ise Dilan Baransel İletişim Danışmanlığı’nın yönettiği proje, Kristal Elma’nın medya kategorisinde “Özel Etkinlik Kullanımı” alanından gümüş ödüle layık görüldü.

Lösemi hastalığına dikkat çekmek ve daha çok kişinin bu hastalıkla ilgili bilgilenmesini sağlamayı amaçlayan “Lösemi ise Bir Çaresi Var” projesi Türkiye’nin reklam ve pazarlama sektörünün en köklü yaratıcılık yarışması Kristal Elma’dan ödül ile döndü.

Kreatif tarafını Agresif Arılar Reklam Ajansı’nın, PR tarafını ise Dilan Baransel İletişim Danışmanlığı’nın yönettiği “Lösemi ise Bir Çaresi Var” projesi, Türkiye’de birçok ilke imza atarak büyük ses getirdi.

Fresenius Medical Care'in koşulsuz desteği ve Lösemi Lenfoma Miyelom Derneği’nin öncülüğünde, lösemi hastalığı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan "Lösemi ise Bir Çaresi Var" projesi, Kristal Elma kazandı. Proje, Kristal Elma‘nın medya kategorisinde “Özel Etkinlik Kullanımı” alanından gümüş ödüle layık görüldü.

Kazandığı ödüller ve elde ettiği başarılarla adından bahsettiren Agresif Arılar Reklam Ajansı’nın lösemi hastalığı ve kök hücre bağışına dikkat çekmek için Anadolu Efes’in Khimki Moskova ile oynadığı EuroLeague maçının devre arasında gerçekleştirdiği kan kanseri ile mücadele dansı maçın oynandığı gün seyirciler tarafından da büyük beğeni topladı.

Proje nasıl ortaya çıktı?

TÜRKÖK’te 3.000 gönüllü kemik iliği bağışçısı bulunmasına rağmen ülkemizde son 3 yılda sadece 601 hastaya kemik iliği nakli yapıldı. Bunun en önemli sebeplerinden biri gönüllülerinin yanlış bilgilerden dolayı bağışçı olmaktan vazgeçmesi. Agresif Arılar Reklam Ajansı ve Dilan Baransel İletişim Danışmanlığı, Lösemi Lenfoma Miyelom Derneği ile kemik iliği naklinde yanlış bilinenleri anlatmak ve bağışçıların nakilden vazgeçmesini engelleyecek bir farkındalık oluşturmak istedi. Bağışçılar ve hastalar arasında köprü olmak adına “Birlikte mücadele etme” hissinden yola çıktı. Yeni Zelanda'nın yerel dansı olan "Haka" dansından esinlenerek “Kan Kanseri ile Savaş Dansı”nı oluşturdu. Anadolu Efes’in EuroLeague basketbol maçında dans binlerce taraftarın önünde sergilendi. Projeye bir çok ünlü destek verirken kamuoyunu bilgilendirmek ve projeyi duyurmak için web site ve sosyal medya hesaplarından bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Tüm iletişim kanallarının kullanıldığı projede toplamda 3 milyon kişiye erişim sağlandı.