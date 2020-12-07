Lokantalar hafta içi ve hafta sonu 10.00 - 24.00 arası paket servis yapabilecek

Vatandaşların dışarıya çıkma ihtiyacını/zorunluluğunu azaltması açısından önemli bir role sahip olan online satış firmaları, hafta içi ve hafta sonu 10.00 - 24.00 saatleri arasında servis/dağıtım yapabilecek. Lokanta, restoran, pastane, tatlıcı gibi yerler de hafta içi ve hafta sonları 10.00 - 24.00 saatleri arasında paket servis hizmeti verebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde servis/dağıtım faaliyetlerinde olanlar bu durumu belgelemek ve sadece yaptıkları işle ilgili güzergahlarla sınırlı kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Daha önceki genelgede; restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerlerinin 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­-al hizmeti verecek şekilde açık olabileceği ifade edilmişti.

20 YAŞ ALTI GENÇLERE EBEVEYN ŞARTI

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer verilen bilgilere göre, ailelerinin yanında olmayan 18-20 yaş arası gençler, sadece şehirler arası toplu ulaşım aracı (uçak, tren, otobüs vb.) kullanmak kaydıyla tek başlarına ailelerinin bulunduğu yere seyahat edebilecek. Bunun dışında 20 yaş altı gençler ve çocuklar yanlarında ebeveynleri, veli veya vasisinin bulunması şartıyla herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.

APARTMAN GÖREVLİLERİ MUAF SAYILABİLECEK

Apartman ve sitelerin temizlik, ısınma gibi işlerini yerine getiren görevliler, apartman/site yönetimince düzenlenen görevli olduklarına dair belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle görevli oldukları apartman veya sitelere gidiş-geliş güzergahıyla sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

EVCİL HAYVAN SATIŞI YAPANLAR BAKIM VE BESLENME İÇİN DIŞARI ÇIKABİLECEK

Evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri ve çalışanları, iş yerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında iş yerlerine gidip gelmeleri sırasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Bu muafiyet ilgili kişilerin ikametleri ile iş yeri arasındaki güzergahla sınırlı olacak. Hafta sonlarında belirtilen saatler arasında, bu iş yerlerinde sadece hayvanların günlük bakım ve beslenmeleri yapılabilecek, ticari faaliyette bulunulamayacak.

AT SAHİPLERİ VE ANTRENÖRLER KISITLAMAYA DAHİL EDİLMEYECEK

Yarış atlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık antrenmanlarını yapmak üzere at sahipleri, antrenörler, seyisler ve diğer çalışanlar da sadece bu işleri yapmak ve ikametleriyle yarış ya da antrenman alanı arasındaki güzergahla sınırlı kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarına dahil olmayacak.

İLAÇLAMA FİRMASINDAKİ GÖREVLİLER DE MUAF

Yaptıkları işin doğası gereği iş yerlerinin kapalı olması gereken zaman içerisinde çalışması gereken haşere ve diğer zararlı böceklere karşı ilaçlama yapan firmalarda görevli olanlar, bu durumu belgelemek ve sadece ilaçlama faaliyetleri için zorunlu olan güzergahlarda kalmak kaydıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

İNŞAAT İŞÇİLERİ DE MUAFİYETTEN YARARLANABİLECEK

İnşaatlarda çalışanlar ise ikametleriyle inşaat sahası arasındaki güzergahla sınırlı olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Çalışanları inşaat alanı içerisindeki şantiyede konaklayan büyük ölçekli inşaat faaliyetlerine yönelik muafiyetten sadece şantiyede kalan işçiler yararlanabilecek, kısıtlama getirilen süre ve günlerde dışarıdan işçi getirilemeyecek.

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