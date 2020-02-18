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Logo’dan öğrencilere staj fırsatı

Türkiye’nin en değerli bilişim markası Logo Yazılım, her yıl uyguladığı stajyer alımlarına 2020 yılında da devam ediyor. “Log-in” adı altında üniversite 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerine staj imkânı sunan firma gençlerin gerçek bir istihdam tecrübesi yaşamasına da önem veriyor.

Logo’dan öğrencilere staj fırsatı

Türkiye’nin en değerli bilişim markası Logo Yazılım, her yıl uyguladığı stajyer alımlarına 2020 yılında da devam ediyor. “Log-in” adı altında üniversite 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerine staj imkânı sunan firma gençlerin gerçek bir istihdam tecrübesi yaşamasına da önem veriyor.

18 Şubat 2020 Salı 15:34
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Logo’dan öğrencilere staj fırsatı

Logo Yazılım, geçtiğimiz yıllarda gençler tarafından ilgiyle karşılanan Log-in Staj Programını 2020’de de sürdürüyor. Üniversitelerin yazılım alanında eğitim veren fakültelerinde okuyan gençlerin katılımına açık olan staj programına üniversitelerin 3 ve 4’üncü sınıf öğrencileri başvurabiliyor.

2019’da rekor başvuru oldu

2019 yılında 4.400’den fazla stajyer adayın stajyer programına başvurdu. Adaylar teknik test (.NET ve Java dilinde), video mülakat, vaka çalışması ve kişilik envanteri gibi işe alım süreçlerine dahil ediliyor. Bu aşamaları başarıyla tamamlayan adaylar stajyer olarak ilgili bölümlere yerleştiriliyor. 2019 yılında %50 kadın erkek oranıyla 76 stajyer Logo’da staj yolculuğunu tamamladı. Stajyerler bu süreçte oryantasyon programı, sosyal beceriler ve teknik eğitimlere de katıldı. Ayrıca staj sonunda 15 yarı zamanlı, 3 sürekli olmak üzere toplam 18 stajyer, kariyerlerine Logo’da devam etme fırsatı buldu.

Staj programı için 2020 başvuruları için son tarih 10 Mart 2020

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