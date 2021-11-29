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Lodos önüne geleni yıkıp geçiyor! Saat kulesinin devrilme anı kameralarda
İstanbul'da sabah başlayan ve öğlene doğru etkisini artıran lodos, önüne geleni yıkıp geçiyor. Esenyurt'ta bir evin çatısının uçması panik yaratırken, korkutan bir görüntü de Çatalca'dan geldi. İlçedeki saat kulesi, şiddetli rüzgara dayanamayarak devrildi.
Güncel 29.11.2021, 18:03
İstanbul, bugün tarihinin en hareketli günlerinden birini yaşıyor. Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan lodos, önünde ne bulduysa yıkıp geçti. Esenyurt ve Beylikdüzü'nde 130 kilometre hıza kadar ulaşan rüzgar, Çatalca'da ise saat kulesi devirdi.
KULE PARAMPARÇA OLDU
Çatalca Serbest Bölge'de kapı girişindeki saat kulesi lodosun etkisiyle devrildi. Devrilen saat kulesi parçalandı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.