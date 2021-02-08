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Lizay Pırlanta’da özel tasarımlar yarı fiyatına
Aşkınızı Lizay’ın göz kamaştıran tasarımlarıyla mutlu etmek isterseniz net %50 ve %30 indirim fırsatları için Lizay mağazalarına ya da online mağazaya uğramayı unutmayın.
Güncel 08.02.2021, 14:21 08.02.2021, 14:23
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Benzersiz pırlantalarıyla göz kamaştıran Lizay Pırlanta’da Sevgililer Günü’ne özel kaçırılmaz indirim ayrıcalıkları aşıkları bekliyor.
Üstelik Lizay’da Sevgililer Günü’ne özel hediye alternatifleri bölümü var: https://www.lizaypirlanta.com/hediye-onerileritr
İster mağazadan, ister online’dan alışveriş yapın, tüm Lizay tasarımları özel hediye kutusunda ve sertifikası ile birlikte teslim ediliyor.