Lise öğrencilerinden duygulandıran davranış

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Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Niğde Şubesi Başkanı Ömer Demir, gençlerle birlikte rengini şehitlerden alan kabirlerdeki bayrakları boyadıklarını ifade ederek: "Şehitlerimizi, şehit ailelerimizi yalnız bırakmamak adına devamlı ziyaret edip, şehitliğin bakımını, onarımını, elimizden geldiği kadar yapmak ve yaptırmak için mücadele ediyoruz. Gençler, şehitlikte kabirlerdeki Türk bayraklarını boyamak istedi. Boyalarını, fırçalarını kendileri aldı, güzel bir iş çıkartıyorlar. Ellerine emeklerine sağlık" diye konuştu.

Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Onur Demir, şehitliği temizliğe geldiklerinde bayrakların renginin solduğunu fark ettiklerini ve kendi imkanları ile yenilediklerini söyledi. Demir; "Ara sıra buranın temizliğini yapıyoruz. Yazın mezarları yıkıyoruz. Buraya gelmek farklı bir his, çok duygulanıyorum" dedi. Bir diğer öğrenci Eren Çınar ise ortaya iyi bir iş koymaya çalıştıklarını anlatarak; "Buraya gelmek normal bir yere gelmek gibi değil. Burası şerefli ve onurlu, insana iyi gelen bir yer. Buraya gelince içimizdeki sevinci mutluluğu anlatamam" diye konuştu.