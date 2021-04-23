Liderlerden 23 Nisan mesajı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in dünya çocuklarına armağan ettiği bu müstesna günün, ülkemiz, milletimiz ve çocuklarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum" diyerek şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal'in dünya çocuklarına armağan ettiği bu müstesna gün"

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 101'inci yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal'in dünya çocuklarına armağan ettiği bu müstesna günün, ülkemiz, milletimiz ve çocuklarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 23 Nisan'ı bu yıl da küresel koronavirüs salgını nedeniyle dünya çocuklarıyla bir araya gelemeden kutlasak da bu anlamlı günün heyecanını ve coşkusunu tüm çocuklarımız ve milletimizle hep birlikte yaşıyoruz"

"TBMM çatısı altında büyük ve güçlü Türkiye"

'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' düsturuyla Türk milletinin bağımsızlığını ve milli iradenin hakimiyetini dünyaya ilan ederek açılan TBMM'nin, istikbal mücadelesi ve bağımsızlığın öncüsü olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Meclisimiz, 23 Nisan 1920 tarihinden bugüne kadar birçok badire atlatmış, Millî Mücadelede şerefle kazandığı 'gazilik' payesini, 15 Temmuz darbe teşebbüsünde ikinci kez almıştır. Darbe, cunta, vesayet girişimleri ve terör saldırılarına maruz kalan, son olarak da 15 Temmuz 2016’da hain FETÖ’cüler tarafından bombalanan yüce Meclisimiz, milli iradenin tecelligahı olarak ilelebet varlığını sürdürmeye devam edecektir. TBMM çatısı altında büyük ve güçlü Türkiye idealiyle kenetlenen aziz milletimiz için daha büyük, daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek, gelecek nesillere gurur duyacakları bir ülke bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tüm milletvekillerimize, milletimiz adına şükranlarımızı sunuyorum"

Erdoğan, "Milletimizin çocuklara verdiği önemin ve değerin en güzel tezahürlerinden birisi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin ülkemizin en kıymetli hazineleri olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Şanlı tarihimizden aldığımız gücü ve evlatlarımızın enerjisini bugünün dinamizmiyle birleştirerek 2023 ve gelecek hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bu vesileyle, kuruluşundan bu yana, TBMM çatısı altında ülkemize hizmet etmiş olan tüm milletvekillerimize, milletimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. İstiklal Harbimizin Başkomutanı, TBMM’nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Tüm çocuklarımızın bu müstesna bayramını gönülden tebrik ediyorum" dedi.

"Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete devredildiği gün"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, bugünün hakimiyetin kayıtsız şartsız millete devredildiği gün olduğunu belirterek, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının savaş meydanlarında kazandığı zaferlerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi, Millet egemenliğinin tecelligahı olmuştur. Çetin mücadeleler sonucu inşa edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi, üzülerek ifade etmeliyim ki bugün yetkileri kısıtlanmış durumdadır. Bizim görevimiz, yetkisini milletten alan ve millete hesap vermeyi onurlu bir görev sayan Meclisimizi, yeniden ayağa kaldırmaktır. Dostlarımızla birlikte kuracağımız iktidarımızda, tüm adımlarımızı bu hedef doğrultusunda atacağımızdan herkes emin olmalıdır. Cumhuriyetimizin 2'nci yüzyılında tüm vesayetler kaldırılacak, Meclis'in üzerinde demokrasinin güneşi açacaktır" ifadelerini kullandı.

"Yaşasın millet egemenliği"

Kılıçdaroğlu, 23 Nisan'ın aynı zamanda, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bağımsızlığı temsil ettiği kadar, o bağımsızlığın kimlere emanet edildiğini de işaret eder. İnanıyorum ki evlatlarımız, demokrasi ile taçlandıracağımız güzel Cumhuriyetimizi, çağdaş uygarlıkların da ötesine taşıyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, dünya çocuklarıyla birlikte tüm çocuklarımızın ve milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Yaşasın Millet Egemenliği, yaşasın demokrasi, yaşasın Cumhuriyet."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener mesajında, tarihte Kurtuluş Savaşı veren ilk ve tek Meclis olan TBMM'nin 100. yaşının kutlandığını belirterek şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, tüm dünyaya örnek olan milli irade hamlesinin kıymetini her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Yedi düvele karşı verilen mücadelenin karargahı olan Gazi Meclisimiz, bazı dönemlerde darbeler alsa da aziz milletimizin iradesinin tecelligahı olarak demokrasimizin kalelerinden biri olmaya devam edecektir."

"Millet iradesinin üzerinde hiçbir güç olamaz"

Akşener, salgın önlemlerine denk gelen 100. yılda, 83 milyon vatandaşın tek yürek olarak saat 21.00'de balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı'nı okuyacağını vurgulayarak şunları ifade etti:

"Bu muhteşem önerinin minik bir yavrumuzdan gelmesi gerçekten çok manidardır. Bu durum, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklarımıza armağan etmesinin tesadüf olmadığının bir göstergesidir. Bir yavrumuzun önerisi, önce milyonlarca evladımızın desteğini aldı, sonra da ülkemizin tamamında kabul görüp, heyecan yarattı. Ne mutlu bizlere ki böyle çocuklarımız var. Ne mutlu bizlere ki milli iradenin bayramını çocuklara armağan eden bir ecdadımız var. Millet iradesinin üzerinde hiçbir güç olamaz. TBMM'nin 100. yaşında, milli iradenin kahramanlarına selam olsun. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, TBMM’nin 23 Nisan 1920’de açılmasının yakın tarihteki en büyük atılımlardan, en önemli adımlardan birisi olduğunu belirtti.

Bahçeli, “Bu tarihten sonra söz ve karar bizzat ve bilfiil Türk milletine geçmiştir. Milli mücadelenin şaşmaz yol haritası Gazi Meclisin sarsılmaz kararlılığıyla çizilmiştir. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu gerçeği İlk Meclis’in manevi varlığında tecelli ve tescil edilmiştir. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu iradesi Meclis’imizin ruhunda yeşermiş ve yükselmiştir. Unutmayalım ki, TBMM hem gazi hem de kahramandır” dedi.

"TBMM demokrasinin ebedi güvencesidir"

Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, “Hiç kuşku yoktur ki, TBMM Türk milletinin ta kendisi, demokrasinin, milli birliğimizin, istiklal haklarımızın, istikbal haysiyetimizin ebedi güvencesidir. TBMM’nin 101’inci açılış yıl dönümüyle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı yürekten kutluyorum. TBMM’nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, İlk Meclis’in saygın mebuslarına, ebediyete irtihal etmiş bütün milletvekillerine, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, şu an hayatta olan eski veya yeni tüm milletvekillerimize uzun bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.