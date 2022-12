Libya'da hizmete giren ilk Türk hastanesi şifa dağıtıyor

Libya'nın Misrata kentinde Karanfil Group himayesinde 28 Kasım'da hizmet vermeye başlayan Libya-Türk Hastanesi, yıllarca süren iç savaşın ardından sağlık sisteminin ayakta kalmasına yardımcı oluyor. Yetkin Türk hekimlerin görev yaptığı, 13 klinik, 4 ameliyathanesi bulunan, 120 yatak kapasiteli ve tam donanımlı ambulans servisi hizmetiyle hastane, Libya halkına şifa dağıtıyor. Hastanenin Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Sevim Kara, "Libya'ya daha önce hiç gelmemiştim. İlk duyduğumda tabi ki burayı araştırdım. Ama geldiğimde gördüğüm şey, gerçekten burası güzel bir ülke. Burada bir sürü insanla tanıştık. Ülkeyi çok sevdik. Burada birçok hastaneye gittik, hastanelerin durumunu gördük. Elbette Türkiye'den çok farklı bir hizmeti var. Ama genel olarak ülkeyi beğendim, burada yaşamaktan mutluyum" dedi.

“Açıldığı günden itibaren acil servisimize pek çok poliklinik hizmetlerine başvuru oldu”

Kara, “Hastanemiz açıldığında zaten buraya güzel bir talep olacağını düşünüyorduk ve açıldığı günden itibaren acil servisimize pek çok poliklinik hizmetlerine başvuru oldu. Şu an servisimizde hastalarımız yatıyor ve bu gittikçe çoğalacak. Çünkü çok güzel bir bölümümüz var kalp ameliyatları yapılabilecek, beyin cerrahi ameliyatları yapılabilecek. Yani tüm Libya halkı aslında burada gelip sağlıkla, şifayla taburcu olacaklar. Çünkü tüm hizmetleri verebileceğiz. Bence şu an bize olan talep çok güzel. Gerçekten inanamıyorum Libya halkı bu hastaneyi benimsedi, bizleri de benimsedi bence ve bize tedavi olmak için geleceklerdir" ifadelerini kullandı.

“Her bölümde, bölümünde yetkin Türk hemşireleri var”

Kara, “Tüm ekip aslında, tüm doktor branşları Türk hekimleri olacak. Yani örneklemeden gidersek kulak burun boğaz, genel cerrahi, kardiyoloji, kalp cerrahisi, radyoloji, çocuk hastalıkları ve bütün branşlar Türk hekimlerinden oluşuyor. Her bölümde, bölümünde yetkin Türk hemşireleri var. Yoğun bakım, yeni doğan ünitesi, ameliyathane, sterilizasyon, bu gördüğünüz hastanenin her bölümünde konularında uzmanlaşmış Türk hemşireleri çalışıyor. Bu anlamda oradaki (Türkiye) tüm sistemi buraya getirdik aslında” diye konuştu.

“Biz sadece Türklerle değil, Libya halkıyla ortak çalışmak istiyoruz”

Tüm bölümlerde, hasta hizmetlerinde Türklerin görev aldığını belirten Kara, “Her bölümde Türk çalışanlar var. Elbette buradaki halktan çalışan arkadaşlarımız var. Şu an 2 tane burada yaşayan hemşire arkadaşımız var ve sayıları gittikçe çoğalacak. Biz sadece Türklerle değil, buradaki, Libya'da yaşayan Libya halkıyla ortak çalışmak istiyoruz zaten ve her gün iş başvurusuna gelen insanlar oluyor. Onlarla birlikte çalışmak için heyecanlıyız. Bir an önce onlar aramıza katılsın, birlikte çalışalım istiyoruz” dedi.