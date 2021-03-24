Lebaleb’ kelimesi trend topic arasına girdi. Farça’dan Türkçe’ye geçen lebalep kelimesinin birçok anlamı bulunuyor. İki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu sözcük TDK’ye göre; ’Ağzına kadar dolmuş’, ‘tıklım tıklım’ gibi ifadeler anlamına geliyor. Lebâleb ne demek? Lebâleb anlamı ne? İşte Lebâleb kelimesinin anlamı

LEBALEB NE DEMEK, NE ANLAMA GELİR?

Lebâleb, kelimesi Farsça "Ağzına kadar dolu" anlamına karşılık gelmektedir.

Farsça dudak anlamındaki "leb" kelimesinden türemiştir. Osmanlıca divanlarda sık sık kullanıldığı görülür.