Lahana sarması nasıl yapılır? Lahana sarması malzemeleri ve tarifi....
Sevilen yemek yarışma programı MasterChef 2020'de son olarak yarışmacılar tarafından hazırlanan lahana sarması gündeme oturdu. Birçok kişi lahana sarmasının nasıl yapılacağını öğrenmek istedi. Peki, MasterChef 2020 Lahana sarması nasıl yapılır? Lahana sarması malzemeleri ve tarifi nedir? .
Sevilen yarışma programı MasterChef 2020'nin son bölümünde şefler, yarışmacılardan lahana sarması yapmasını istedi. Yarışmanın ardından lahana sarması tarifi merak edenler yoğun şekilde Lahana sarması nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? sorusuyla araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...
LAHANA SARMASI MALZEMELERİ
1 orta boy lahana
400 gr yağsız kıyma
2 su bardağı pirinç
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
½ çay bardağı sıvı yağ
Karabiber
Toz biber
Tuz
LAHANA SARMASI NASIL YAPILIR?
Lahananın göbeği kesilir. Lahana yapraklarını haşlayın (Tuzlu kaynar su içerisinde). Bekletilen yaprakları bu sefer soğuk suda bekletin.
Sarma içini hazırlayın. İnce doğradığınız soğanları salça ve baharat ekledikten sonra sıvı yağa alın. Üzerine pirinci de ekledikten sonra maydanoz ekleyin. Ardından 1 su bardağı kaynar suyu tencereye ekleyin ve pişirmeye bırakın. Pişen harcın 15 ila 20 dakika arasında beklemesi gerekmektedir.
Yaprakların damarlı kısmını alıp içine harç koyarak sarmaları sarın ve tencereye dizin. Dövülmüş sarımsak, nane ve salça ile özel sos hazırlayın. Sosu tencerenin üzerinde gezdirin. Sıcak su döktüğünüz tencerenin ağzını kapatın ve pişmeye bırakın.
|İmsak
|05:42
|Güneş
|07:06
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:01
|Akşam
|18:34
|Yatsı
|19:53
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2