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KYK ve vakıfların burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversitelerin, vakıfların, derneklerin ve büyük şirketlerin üniversite öğrencilerine sağladığı burslarla ilgili başvuruların ardından değerlendirme aşamasına geçildi. Peki başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte burs sonuçlarına dair detaylar...

KYK ve vakıfların burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversitelerin, vakıfların, derneklerin ve büyük şirketlerin üniversite öğrencilerine sağladığı burslarla ilgili başvuruların ardından değerlendirme aşamasına geçildi. Peki başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte burs sonuçlarına dair detaylar...

31 Ekim 2019 Perşembe 12:29
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KYK ve vakıfların burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuruları 21 Ekim Pazartesi günü saat 00.00 itibariyle sona erdi. Peki, KYK'dan burs sonuçları açıklaması geldi mi?

KYK 2019 BURS SONUÇLARI NE ZAMAN?

KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl 13 Kasım'da açıklanmıştı. Geçen dönemi baz alacak olursak başvuruların bu sene de Kasım ayında açıklanacağı ön görülüyor fakat henüz KYK'dan burs sonuçlarına dair açıklama gelmedi. 

KYK 2019 BURS ÜCRETİ NE KADAR? 

KYK burs ve kredi miktarı en son geçen sene zamlanarak 500 lira olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KYK burs ve kredi miktarına zam yapılacağı müjdesini verdi. Ancak yapılacak zammın miktarı henüz netleşmedi.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı için aylık burs-kredi miktarı,

Lisansta 500 TL

Yüksek Lisansta 1.000 TL

Doktorada 1.500 TL

Vakıfların verdiği bursların sonuçlarında ortaöğrenim burs başvuruları, Vakıflar Yönetmeliğinin;yükseköğrenim burs başvuruları ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendiriliyor.

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