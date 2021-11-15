Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 38 yaşında: Kuruluşun 38. yılı törenlerle kutlanıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 38'inci yılı, ülke genelinde düzenlenen törenlerle kutlanıyor.



Kutlama programı, dün, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarlarına çelenk bırakılması ile başlamıştı.





Bugün ise, Lefkoşa’daki Atatürk Anıtında çelenk bırakılmasının ardından kutlamalar, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki resmigeçit ile devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar





Tören öncesinde televizyondan halka seslenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "KKTC'nin kuruluşu, halkımızın mücadelesinin taçlandığı gündür" dedi. Tatar, “KKTC'nin temellerinde kan ve can vardır. Bu günlere ulaşmamız kolay olmadı. Halkımız çok büyük acılar çekti, çok büyük bedeller ödedi. Bu emaneti ayaklar altında çiğnetmemek bizlerin en büyük görevidir" ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar , sosyal medya paylaşımında Rauf Denktaş'ın fotoğrafını paylaşarak "Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile … Cumhuriyetimizin 38. yılında Cumhurbaşkanımızı rahmet, sevgi ve özlemle anıyorum… mekanı cennet olsun" notunu düştü.





Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 38'inci yılı dolayısıyla Türkiye’den de kutlama mesajları yayımlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu'na birer mektup göndererek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.





Şentop mektubunda, 15 Kasım 1983'ün, Kıbrıs Türk halkının siyasi kaderinin en önemli dönüm noktasını teşkil ettiğini, uzun yıllar süren şanlı bir mücadelenin bağımsız bir devlet kudretiyle vücut bulduğu gün olarak dünyaya ilan edildiğini kaydetti.



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da yayımladıkları mesajlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38. kuruluş yıl dönümünü kutladı.