Kuveyt Türk’ten depremzedelere 1 milyon TL bağış

“Değerlerimizle büyüyoruz” anlayışıyla Türkiye’nin sahip olduğu tüm varlıkların korunması, geliştirilmesi ve yaşatılması için birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren Kuveyt Türk, sivil toplum kuruluşlarına ve insanî yardım kampanyalarına desteğini sürdürüyor. Kuveyt Türk, 24 Ocak 2019 Cuma günü saat 20.55’te Elazığ’da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımızın acısına ortak olmak ve ihtiyaçlarının giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla Türk Kızılay tarafından başlatılan “Haydi Türkiye! İyilik Sensiz Olmaz” yardım kampanyasına 1 milyon TL bağışta bulundu. Kuveyt Türk çalışanlarının ve müşterilerinin de katkıda bulunmasıyla bu yardım miktarının artacağı belirtildi. Kuveyt Türk ayrıca Elazığ depreminden etkilenen müşterilerinin, talep etmeleri halinde finansman taksitlerini ve kredi kartı ödemelerini hiçbir masraf almadan 3 ay erteleme kararı aldı.

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Elazığ'da yaşanan ve çevre illerden de hissedilen deprem, tüm vatandaşlarımız gibi Kuveyt Türk Ailesi olarak bizleri de derinden üzmüştür. Dualarımızın yanı sıra bu zor zamanlarda depremden etkilenen kardeşlerimizin yanında olmak ve yaşanan üzüntü ve acıyı bir nebze olsun hafifletebilmek gayesiyle Türk Kızılay tarafından başlatılan ‘Haydi Türkiye! İyilik Sensiz Olmaz’ yardım kampanyasına Kuveyt Türk olarak 1 milyon TL bağışta bulunma kararı aldık. Ayrıca depremden etkilenen müşterilerimize, talep etmeleri halinde Kuveyt Türk’ten kullandıkları finansman taksitlerini ve kredi kartı ödemelerini hiçbir masraf almadan 3 ay erteleme imkânı sunuyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabır-ı cemil, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz” dedi.