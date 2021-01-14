Kütüphaneyi makyaj çantasına sığdırdılar
1700'lerde, Avrupa turuna çıkan genç erkekler ve kadınlar, aydınlanma ve kültür gelişimlerine yardımcı olacak kitaplarla dolu bir sandıkla seyahat ederlerdi.
Siz de kitaplarla seyahat etmeyi sevenlerden misiniz? Yanınızda götürmek istediğiniz her kitabı toplarsanız, kitaplarınızın kendi bavullarına ihtiyacı olacağını hiç düşündünüz mü? Peki bunun kolay bir yolu yok mu?
Size iyi bir haberimiz var!
Uçakla seyahat ediyorsanız el bagajınızda, arabanızla seyahat ediyorsanız torpido gözünde en az 28 kitapla seyahat edebilirsiniz. Kitaplarınız için ayrı bir valiz taşımanıza gerek yok.
Nasıl mı?
Martı Yayınları, 4 bin yıllık bir tarihi olan minyatür kitap geleneğini yeniden hayata geçirdi. 28 popüler kitap 8.5cm x 6.5cm boyutunda basıldı ve raflardaki yerini aldı.
Eskiden soyluların, rahibelerin, rahiplerin, askerlerin, öğrencilerin ceplerine sıkıştırılmış veya kemerlere tutturulmuş halde seyahat ettiği minyatür kitapları siz de artık yolda ve her koşulda yanınızda taşıyabilirsiniz.
Kafka'dan Sabahattin Ali’ye, Zweig'dan, Virginia Woolf'a birçok büyük yazarın klasik kitaplarını çantanızda veya cebinizde taşıyıp, dilediğiniz her yerde okuyabileceksiniz.
Boyutlarının küçük olduğuna bakmayın yazı puntoları büyük olduğundan okunması çok kolay.
Şimdilik 28 kitaptan oluşan minyatür kitaplar seti, makyaj çantasına bile sığabiliyor.
Avuç içine sığan ve tam metinden oluşan minyatür set şu kitaplardan oluşuyor:
Franz Kafka - Milena'ya Mektuplar Cilt 1
Franz Kafka - Milena'ya Mektuplar Cilt 2
Dostoyevski - Yer Altından Notlar
Jane Austen - Aşk ve Gurur Cilt 1
Jane Austen - Aşk ve Gurur Cilt 2
Paul Lafargue - Tembellik Hakkı
Stefan Zweig – Satranç
Sabahattin Ali - Kürk Mantolu Madonna
Sir Arthur Conan Doyle - Sherlock Holmes Seçme Hikayeler Cilt 1
Sir Arthur Conan Doyle - Sherlock Holmes Seçme Hikayeler Cilt 2
L. M. Montgomery - Yeşilin Kızı Anne Cilt 1
L. M. Montgomery - Yeşilin Kızı Anne Cilt 2
Nikola Tesla - Nikola Tesla'nın Sıra Dışı Hayatı
Stefan Zweig - Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu ve Dürtü
Aleksandr Sergeyeviç Puşkin - Yüzbaşının Kızı
Francis Scott Key Fitzgerald - Muhteşem Gatsby
Antoine de Saint-Exupery - Küçük Prens
Lev Nikolayeviç Tolstoy - İnsan Ne İle Yaşar
Stefan Zweig - Bir Kadının Yaşamından Yirmi Dört Saat
Honore de Balzac - Vadideki Zambak Cilt 1
Honore de Balzac - Vadideki Zambak Cilt 2
Nikolay Vasilyeviç Gogol - Bir Delinin Hatıra Defteri
Virginia Woolf - Kendine Ait Bir Oda
Dostoyevski - Beyaz Geceler
Grigory Petrov - Beyaz Zambaklar Ülkesinde
William Shakespeare - Romeo ve Juliet
Stefan Zweig - Amok Koşucusu
Franz Kafka - Dönüşüm
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|17
|22
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12