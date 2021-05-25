Kutlu Adalı kimdir?

1959'da Kıbrıs'ta Beşparmak Yayınevi'ni kuran Kutlu Adalı, Söz, Ortam, Kıbrıs Postası ve Yeni Düzen gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. 1961 - 1972 yılları arasında Rauf Denktaş'ın özel kalem müdürlüğünü yaptı. Adalı ayrıca Kıbrıs Türk Barış Derneği ile Bağımsız ve Federal Bir Kıbrıs İçin Temas Grubu'nun kurucuları arasında yer aldı.

6 Temmuz 1996 günü evinin önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıda öldürülen Adalı'nın cinayet sebebinin St. Barnabas Kilisesi ve İkona Müzesin'de gerçekleşen silahlı soygun olduğu ileri sürüldü. Zira Adalı, soygundan ,günler sonra 23 Mart günü yayımladığı haberinde, soygunda KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'na bağlı resmî araçların kullanıldığını açıkladı. Başbakan Hakkı Atun olayın "askeri bir operasyon" olduğunu açıkladı. Kutlu Adalı, 2 Nisan 1996 tarihinde tehdit edildiğini açıkladı ve ardından suikaste kurban gitti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti emniyet müdürlüğünün başlattığı soruşturma sonuç vermedi. Kutlu Adalı'nın eşi, soruşturmanın başarısız olması üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye aleyhine dava açtı. 31 Mart 2005'te mahkeme, cinayet hakkında yeterli ve inandırıcı araştırma yapılmadığı gerekçesi ile Türkiye'yi mahkûm etti. Manevî tazminat olarak İlkay Adalı'ya üç ay içinde ödenmek üzere 20 bin avro, mahkeme masrafları için ise 75 bin avro, toplamda ise 95 bin avro Türkiye'ye para cezası kesildi.