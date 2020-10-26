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Küstah cevaba tokat gibi karşılık
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avrupa’da Müslümanlara yönelik düşmanlığa dikkat çektiği paylaşımına küstah bir karşılık veren Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas'a, Avrupalıların kendilerine sığınmak isteyen mültecilerin botlarını batırarak onları ölüme terk ettiklerini belgeleyen bir raporla ve “Sizin gerçek yaşam tarzınız bu!” mesajıyla cevap verdi.
Güncel 26.10.2020, 09:08
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Bazı Avrupalı liderler yalnızca kendi aralarında yaşayan Müslümanları hedef almıyor, aynı zamanda kutsal değerlerimize, kitabımıza, Peygamberimize, yani bütün bir yaşam tarzımıza saldırıyor” sözleriyle Avrupa'daki Müslümanlara yönelik sistematik zorbalık ve düşmanlığa dikkat çekmişti.
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Fahrettin Altun'un bu paylaşımına Avrupa Birliği kurucu anlaşmasının 2. maddesini ekleyerek, “Sizi hayal kırıklığına uğrattığımız için özür dilerim ama antlaşmamızda tanımlanan yaşam tarzımız budur. Avrupa Yaşam Tarzı” notuyla cevap verdi.
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