Kuşadası Körfezi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem

Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden Kuşadası'nda depremler devam ediyor. Afad'tan edinilen bilgiye göre, saat 09,49'ta 7 kilometre derinlikte 4,8 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Kuşadası'nda ve çevre ilçelerde hissedildi. Son 1 hafta içinde gerçekleşen depremler şiddetini arttırmaya başlarken vatandaşlarda tedirginlik yaşadı.