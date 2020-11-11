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Kuşadası Körfezi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem

Kuşadası Körfezi'nde sabah saatlerinde meydana gelen 4.8 şiddetindeki deprem Kuşadası ve çevre ilçelerde hissedildi.

Güncel 11.11.2020, 10:23
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Kuşadası Körfezi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem

Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden Kuşadası'nda depremler devam ediyor. Afad'tan edinilen bilgiye göre, saat 09,49'ta 7 kilometre derinlikte 4,8 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Kuşadası'nda ve çevre ilçelerde hissedildi. Son 1 hafta içinde gerçekleşen depremler şiddetini arttırmaya başlarken vatandaşlarda tedirginlik yaşadı.

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